AI競賽白熱化！傳輝達、微軟與亞馬遜將聯手參與Open AI融資

根據《The Information》引述多名知情人士報導，輝達(Nvidia)、微軟(Microsoft)與亞馬遜(Amazon)正討論參與OpenAI高達1000億美元(新台幣3.1兆)的融資計畫，報導表示，三家公司預估將投資最高達600億美元(新台幣1.88兆)，其中輝達投資額佔半數達300億美元，為三家公司最高。

綜合《路透社》《彭博新聞》報導指出，人工智慧(AI)龍頭OpenAI傳出正在啟動新一波高大型融資。除了既有投資人輝達準備加碼300億美元外，同樣長期支持OpenAI的微軟則規劃投資金額低於100億美元。至於尚未入股的亞馬遜，可能成為新投資人，討論中的投資額「明顯超過」100億美元，甚至可能突破200億美元。

知情人士透露，OpenAI已接近收到多家科技大廠所提出的投資條件書(term sheet)，代表相關投資承諾可能即將拍板定案。不過，輝達、微軟、亞馬遜與 OpenAI均未對此做出回應。

報導還指出，亞馬遜是否正式投資還取決於另一個商業談判結果，包括擴大OpenAI使用亞馬遜雲端運算(AWS)伺服器的租賃合作，以及 OpenAI 是否透過亞馬遜通路銷售旗下產品，例如企業版ChatGPT的訂閱服務。

此外，本週稍早已有消息指出，日本軟銀集團(SoftBank Group)也計畫額外投資OpenAI高達300億美元。若上述投資全數到位，OpenAI 本輪募資總額將逼近或達到1,000億美元規模。

分析指出，隨著生成式AI競爭白熱化，OpenAI正承受模型訓練與營運成本急速增加的壓力，同時也面臨Alphabet旗下Google等科技巨擘的強力追趕，因此OpenAI藉由大規模募資確保運算資源與資金彈性，並希望鞏固其在全球AI產業的領先地位。