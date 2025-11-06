AI競賽 黃仁勳：大陸將超越美國
全球AI競賽，輝達執行長黃仁勳5日斷言大陸將獲得勝利。黃仁勳稱，大陸憑藉低廉能源成本與寬鬆監管，將在人工智慧競賽中超越美國，並批評西方國家因猜疑心態拖慢腳步。黃仁勳先前呼籲美方開放出口大陸市場，以維持全球技術領先地位；但川普在川習會後仍表態，不允許大陸使用輝達最先進的Blackwell晶片。
黃仁勳出席《金融時報》主辦的AI未來峰會，他受訪時指出，英美等西方國家受到疑神疑鬼心態，及繁複監管拖累，將讓大陸在AI競爭中獲勝。他解釋，美國各州積極制定AI新規，甚至可能一次性出現50份新法案，反觀大陸卻透過降低用電成本與放寬監管，讓企業用更低成本以國產晶片取代輝達產品。一番言論被媒體評為他迄今為止最強烈的公開表態。
在報導刊出不久，黃仁勳透過公司表示：大陸在AI領域僅落後美國幾秒（10億分之1秒）。美國必須奮起直追，贏得全球開發者的青睞，才能最終取勝。
《金融時報》也提到，由於大陸晶片的能耗較輝達H20高出30至50％，讓阿里巴巴、字節跳動和騰訊等企業接連抱怨成本上升，地方政府遂推出電力補助，但補助僅限使用國產晶片的資料中心，使用外國晶片者遭到排除。文中稱，華為試圖透過晶片集群提升效能、解決單一晶片性能較低的問題。雖然用電量會隨之增加，但大陸電費低於美國，且目前沒有迫在眉睫的缺電問題。
上述報導稱，甘肅、貴州與內蒙古等地提供最高50％的電價優惠，並以現金獎勵吸引AI產業進駐，數額甚至足以支應資料中心全年營運成本。前述西部省分的工業用電比沿海地區便宜30％，補貼後電價更可低至每度約0.4人民幣（約5.6美分），美國電價則為9.1美分。黃仁勳形容，大陸科技業的用電成本之低，幾乎就像免費。
另一方面，路透5日報導，大陸官方指導意見要求政府補助的資料中心不得使用外國AI晶片，並追溯適用尚在早期階段的建案，進度未達30％者須直接拆除已安裝的外國晶片。規定涵蓋輝達、AMD及英特爾產品，甚至包括配合美國出口限制設計的輝達H20晶片。
文中稱，新政策只是不鼓勵採購外國晶片，本次政策轉變讓輝達重返大陸市場的空間進一步縮小。黃仁勳先前表示，公司在大陸市占率已「幾乎為零」。大陸港口上月也加強查緝輝達產品，包括H200與B200等高階晶片，防堵灰色供應管道。
美國方面亦維持出口限制政策。川普在川習會後仍表態，不允許大陸使用輝達最先進的Blackwell晶片。川普在接受哥倫比亞廣播公司訪問時說：「我們不允許美國以外的人使用最先進的晶片。」
