AI競逐中美爭鋒？李開復預言：中國將在「消費型AI」超越美國

英國《金融時報》4日報導，創新工場董事長李開復深入談論中美兩大AI超級強權的競爭態勢，以及為何企業若不主動擁抱AI，恐將被快速淘汰。他預言，中國在企業導入AI可能落後，但在「消費型AI」應用，將大幅領先美國。中國科技巨頭更飢渴、更有壟斷野心，把AI視為打造應用的手段，而非研究終點；反觀美國主流App已變得乏味。

過去40年，李開復始終站在中國人工智慧（AI）產業快速成長的最前線。他早年參與建立多個關鍵機構，培育出中國頂尖科技公司的大量AI人才。這位台裔美籍電腦科學家曾協助創立「微軟亞洲研究院」，該機構後來成為中國AI人才的「黃埔軍校」；之後又出任 Google中國區負責人。如今，他是創新工場（Sinovation Ventures）董事長，同時也是北京AI新創公司零一萬物（01.ai）的創辦人，專注為全球企業打造具「代理能力」（agentic）的AI工具。

中國追趕策略與開源哲學



李開復在接受《金融時報》中國科技記者埃莉諾•奧爾科特（Eleanor Olcott）專訪時，李開復深入談論中美兩大AI超級強權的競爭態勢，以及為何企業若不主動擁抱AI，恐將被快速淘汰。

為何中國模型總是落後6到12個月？李開復指出，美國仍掌握AI研究的大多數突破，擁有全球最多頂尖研究員與龐大算力。然而，一旦突破出現，中國工程導向的團隊會非常快地複製、優化，甚至用更低成本做到同樣效果。

美國和中國正在加快部署AI在情報系統的應用。（由ChatGPT 繪製）

李開復表示，就像人類登月一樣，第一個最難，但一旦成功，第二個就容易許多。中國具備強大的工程與研究能力，即使美國公司不開源、不發表論文，中國仍能透過實證結果、逆向工程、模型蒸餾，甚至找到不同的第一性原理，追上結果。

美國「贏家通吃」VS.中國「學習小組」



李開復表示，DeepSeek問世時，差距一度縮短到三個月；如今Google Gemini又拉開到約12個月。未來差距會來回擺盪，平均可能落在6個月左右。值得注意的是，學習是雙向的。DeepSeek發表後，美國公司同樣深入研究。

美國公司正加強保護技術，中國是否更難學習？李開復表示，OpenAI相信AGI（通用人工智慧）是「一旦成功、通吃全球」的賽局，因此必須保密。這能說服投資人持續投入數百億美元。

李開復指出，中國的做法不同，更像「學習小組」。一家公司發表模型，其他公司研究、交流、甚至直接討論訓練方式。大家用有限資源，一起進步。中國企業必須每季交出成績，不可能燒掉 100 億美元不在乎回報；而 Open AI 可以。

中國新創公司DeepSeek（深度求索）推出AI聊天機器人。（取自微博）

為何AI災難更可能來自美國？

有人認為中國落後反而是優勢，能觀察西方犯錯？李開復表示，未來AI的重大負面事件，幾乎可以確定會來自美國公司。它們奉行「跑得快、先破壞」的文化，又掌握最強大的模型。中國普遍不相信AGI是一家公司通吃，而是持續演進、領先者會輪替。

李開復指出，中國企業想成功，但不願承擔「失敗即破產」的極端風險。它們專注於把模型變成能賺錢的產品，與既有平台（微信、淘寶、抖音）整合。

2026：中國將領跑「消費型 AI」

李開復表示，中國在企業導入AI可能落後，但在「消費型AI」應用，將大幅領先美國。中國科技巨頭更飢渴、更有壟斷野心，把AI視為打造應用的手段，而非研究終點。反觀美國主流App已變得乏味。2026年，將是AI-first（AI先行）的裝置元年。不一定是最終形態，但會像Nokia、BlackBerry、iPhone那樣，成為轉折點。

李開復表示，真正的關鍵是：永遠開啟、永遠聆聽、無限記憶、隱形存在的「環境式AI」。回顧職涯，李開復最驚訝的是，過去三年AI成長速度，原以為要10到20年，卻在短短數年內成熟。唯一沒變的是：「相信AI將改變世界的人，一直都存在。」



