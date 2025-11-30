AI算不出愛情！博士教授陷擇偶迷思 聽到某星座女就不寒而慄

記者李鴻典／台北報導

有高學歷知識分子將星座視為婚姻美滿的唯一指標。一位在國外取得博士學位、回台在大學開設熱門AI（人工智慧）課程的男教授，外表斯文、談吐不差，卻在擇偶上異常執著，指定只尋找某一特定星座的女性。

婚姻美滿的關鍵，星座應該非唯一因素。照片非當事人。（圖／桃園市中壢區美滿服務中心提供）

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義表示，雖然現代人傾向使用AI工具優化交友策略，但「星座不是婚姻美滿的主要因素，真正的關鍵在於你如何跟人互動與相處」。他反問，如果星座如此萬能，全球離婚率應當歸零。

廣告 廣告

擁有國外知名大學博士學位，目前在大學擔任AI課程的男教授，外表斯文，談吐不差，很客氣地進入桃園市中壢區美滿服務中心，一開口就表明要找徐乃義，還很直接了當的表示他只選擇某一星座的女生。

男教授透露，雖然過去精挑細選的女生條件都好，但交往後發現個性思維無法接受。尤其是他曾與兩個特定星座的女生交往，每次都發生「壞事」，讓他聽到該星座名稱仍不寒而慄。因此，他將擇偶範圍縮小到他偏愛的單一星座，並要求對方需具備碩博士學歷、身高165公分以上、身材高挑等條件。

美滿服務中心安排一位國立大學擔任助理教授的女博士，兩人學經歷相當，都在大學任教，工作性質雷同，很快展開交往，不料過了兩星期，當男教授得知女方星座後，立即喊停，讓助理女教授也覺得莫名其妙。

徐乃義客氣地問這位AI教授：「您既是AI專家，應該明白，雖然AI能分析、優化、提供方向，但感情最重要的始終不是程式，而是你真實呈現出的樣子。」

在彰化擔任教職的吳季若老師認為，許多老闆最愛「摩羯座」，也有某些大老闆只請摩羯座員工，不少男生喜歡「雙魚座」（好駕馭），但男生對「獅子座」沒轍，其實星座有一些爭議，但也有參考價值。

心理系畢業的徐乃義坦言對星座沒有深入研究，但婚姻美滿的關鍵是讓自己能與人良好溝通、深度信任、相互尊重，能共同解決衝突、欣賞彼此的興趣，並在遇到困難時相互扶持，也是維持婚姻長久的要素，星座應該非唯一因素。

更多三立新聞網報導

13部門聯合治理！中國下重手全面禁止加密貨幣 他揭背後目的

陸客少了會降價？日飯店員工搖頭 「一句話狠甩中國巴掌」吸730萬觀看

5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光

首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光

