AI算力中心用電密度高 台電擬設在電源5公里內
AI產業蓬勃發展，台灣致力打造主權AI，包含位在台南南科的國網雲端算力中心，以及鴻海、正崴集團等多個民間企業，也在台有相關計畫，不過外界同時關注，台灣供電是否足夠，以及台電針對AI算力中心管理規則何時出爐。
台電副總經理蔡志孟表示，「盡量靠近電源端，盡量的能夠讓它的供電，能夠更接近，然後再來就是跟再生能源結合，未來的話，它其實就可以滿足它供電的需求。」
台電強調AI算力中心用電密度高，對民生用電衝擊大，目前建議方向，包含設置在電源5公里範圍內須有自備發電以及適用特定電價等。
根據台綜院報告，台灣目前有36座資料中心，負載約是60MW規模。若2029年政府和民間合計AI算力達450MW，短短3年內，將額外增加6.5倍，對於穩定供電將是大挑戰。
財團法人台灣綜合研究院院長吳再益指出，「那我們個人是認為，台灣來講的話應該有將近4個GW的發展規模，在未來的10年，當然這一段的AI算力中心，就代表國力，那我們希望台電在電力裡面能夠高度的去支持，才能夠帶來整個國家，穩定的經濟的成長。」
國科會副主委林法正認為，全台灣AI算力中心到2029年合計規模大約達到450MW，建議台電要判斷傳統雲端資料中心與AI算力中心，供電要以後者為優先。
智璞產業趨勢研究所綠能中心主任余適伯表示，「用戶的節點都在電網上面，那執行起來不太容易，而且依照我的觀點，我不太認為說供電需要，以產業別來決定某些族群，而是應該要以更高的角度，從整體用電的需求，跟供電的供給以及電網韌性來看。」
中央大學經濟發展研究中心研究員梁啟源提及，「現在全國要設這個資料中心、運算中心，基本上政府要審核能源使用先期規劃，這是整個你就可以了解，事實上是電力不足。」
學者強調，供電足夠與穩定是第一要務，至於核電廠延役進程，台電則表示、核二、核三廠同步啟動自主安全檢查與再運轉計畫，因為涉及原廠技術已簽訂MOU，原廠西屋也將來台輔助評估、更換零件等相關作業。
