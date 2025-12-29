AI算力失控！輝達「產業革命」下令資料中心全面換電 800V直流電飆5兆美元

隨著全球人工智慧（AI）軍備競賽進入全新階段，晶片龍頭輝達（NVIDIA）正悄然引爆一場可能重塑整個資料中心產業的基礎設施革命。 圖：翻攝自 Eyisha Zyer Ｘ帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 隨著全球人工智慧（AI）軍備競賽進入全新階段，晶片龍頭輝達（NVIDIA）正悄然引爆一場可能重塑整個資料中心產業的基礎設施革命。輝達近期宣布，將推動資料中心供電架構從傳統交流電全面轉向 800 伏特直流電，被業界形容為「史無前例的能源改朝換代」。

輝達已攜手包括雲端運算商 CoreWeave、甲骨文（Oracle）在內的十多家合作夥伴，提前布局 800VDC 供電環境，目標是支援單一機櫃功率密度高達 1 兆瓦的超高密度運算需求。這項變革，正是為了迎接輝達下一代「Vera Rubin」架構，以及預計於 2027 年登場的「Kyber」系統。

根據規劃，Kyber 系統單一機櫃將整合多達 576 顆 GPU，其對電力與散熱的需求，已遠遠超出現行 415 伏交流電架構的物理極限。輝達坦言，若不從供電架構「砍掉重練」，未來 AI 算力將難以持續擴張。

「Kyber」系統。 圖:翻攝自X帳號@Midnight_Captl

投資銀行高盛在最新研究報告中指出，這項技術飛躍將使資料中心資本支出的結構出現「根本性轉移」。不僅基礎設施融資缺口恐進一步擴大，從變壓器、斷路器、線纜到冷卻系統，整條資本貨物產業鏈都將被迫進行技術升級與汰換。

目前 AI 資料中心機櫃功率，正從過去的數十千瓦快速跳升至兆瓦等級，傳統 54V 或 415/480VAC 系統已難以承載。輝達指出，800VDC 可在相同銅導體下多傳輸 150% 以上電力，能源效率大幅提升。

此外，新架構還可減少高達 45% 的銅用量，甚至能直接取消單一機櫃內重達 200 公斤的銅母線，成為降低空間與材料成本的關鍵。

為應對極端功率密度，輝達新一代 Vera Rubin NVL144 機架導入 45°C 液冷技術與液冷母線，並將儲能能力提高 20 倍，以確保電力穩定。後續 Kyber 系統則採用「書架式」垂直旋轉計算刀片設計，強化推理運算彈性。

輝達指出，800VDC 可在相同銅導體下多傳輸 150% 以上電力，能源效率大幅提升。 圖：翻攝自X帳號@PRTIMES_TECH

高盛分析師 Daniela Costa 指出，800VDC 架構的最大衝擊，在於傳統交流配電單元（AC PDU）與 UPS 系統將逐步失去存在必要性。未來電力儲存將集中於設施層級的大型電池系統，取代分散式 UPS，可望讓 AC PDU 機櫃需求減少 75%。

對於既有資料中心而言，全面重建成本高昂，因此 2025 年至 2027 年間，「側掛車（Sidecar）」模式將成為過渡解方。該模組可安裝於機櫃兩側，將交流電轉換為 800VDC，並提供短時儲能以平抑GPU負載峰值。施耐德電機（Schneider Electric）已明確鎖定最高 1.2MW 機櫃市場。

隨著機櫃功率逼近 1.2MW，風冷正式宣告退場，液冷成為主流。施耐德電機透過 Motivair 資產深度布局，Vertiv 也推出結合電源與冷卻的 800VDC MGX 參考架構。

供應鏈方面，高盛指出，Legrand 預期高電壓轉型將使資料中心每兆瓦營收潛力由 200 萬歐元提升至 300 萬歐元。業界預測，未來 800VDC 可能成為 80% 至 90% 新建資料中心的標配。

輝達執行長黃仁勳。 圖：翻攝自 NVIDIA 官方 YT

在半導體領域，碳化矽與氮化鎵晶片需求暴增，Analog Devices、Infineon、意法半導體與德州儀器皆積極卡位。電力保護設備則由機械式斷路器轉向固態化，ABB 的 SACE Infinitus 被視為直流配電的重要里程碑。電纜業者 Prysmian、Nexans 也同步投入高階直流與液冷線材開發。

輝達預期，800VDC 資料中心將隨 Kyber 機架於 2027 年正式落地，高盛則認為，真正的規模化效益可能要到 2028 年後才會浮現。

施耐德電機資料中心技術長 Jim Simonelli 直言，800VDC 是算力密度推升下的「自然進化」。然而對資料中心營運商而言，這意味著未來五年內，除了填補已知高達 5 兆美元的 AI 融資缺口，還得再為這場史上最大規模的基礎設施重建，付出更龐大的資本代價。

