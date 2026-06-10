AI算力榨乾電網 SpaceX加速布局太空資料中心、擬2027年底升空測試

【緯來新聞網】隨著 AI 產業對運算能力需求快速攀升，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX正加快布局太空運算基礎設施。據知情人士透露，SpaceX計畫最快於2027年底前展開軌道AI運算平台測試，驗證在太空環境執行AI運算的可行性。

SpaceX正加快布局太空運算基礎設施，計畫最快於2027年底前展開軌道AI運算平台測試，驗證在太空環境執行AI運算的可行性。（圖／翻攝自SpaceX官網）

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消息人士指出，SpaceX希望透過部署具備運算能力的衛星，建立分散式軌道資料中心網路，以因應地面資料中心面臨的電力供應、土地取得及散熱等限制。相較於地面設施，太空可利用近乎持續不斷的太陽能供電，並藉由真空環境提升散熱效率，被視為未來AI基礎建設的重要發展方向。



報導指出，SpaceX規劃先進行小規模示範任務，測試軌道運算系統的穩定性與效能，再逐步擴大部署規模。該公司將運用既有火箭發射能力與衛星製造經驗推動計畫，並結合旗下Starlink衛星網路相關技術，降低開發成本與技術風險。



目前全球科技業正面臨AI運算需求爆炸性成長帶來的能源壓力，多家企業積極尋找替代方案。太空資料中心雖被視為具潛力的新興概念，但仍面臨發射成本、設備維護、太空輻射及商業模式等挑戰。市場人士認為，若SpaceX能順利完成測試，將有望為AI基礎設施發展開啟全新方向，並進一步擴大其在太空經濟領域的布局。

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