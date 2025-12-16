AI算力櫃耗能高 擬限建電廠旁

台電16日在總部舉辦「AIDC（AI資料中心）研討會」，針對高耗能用電設施討論因應做法。董事長曾文生示警，目前AI算力機櫃體積非常小，可擺在商辦與住宅區內，但其用電密度高，可能讓原有電網支撐不住，造成區域電網過載。

對此台電總經理王耀庭呼應，已在研擬一套針對資料中心的管理規則，可能限制設置地點不能超過電廠或大型變電所一定距離，3公里應是極限。另外，電價也會考量給較貴的「特別費率」，還要徵詢專家意見與內部討論。

曾文生說，現在一個AI算力機櫃，如GB200／300系列，就要1.4MW，意味著兩個機櫃的用電量就超過整棟台電大樓。AI Data Center的用電密度遠高於一般工廠，甚至只有半導體廠能與之相比。由於其體積小，可以放在都市商辦大樓內，可能會讓電網支撐不住，造成區域電網快速過載，這會是一個非常大的問題。

王耀庭說，資料中心要的電量這麼大，不可能讓它隨便找一塊地蓋。現在資料中心初期的量還不會太多，但是未來台電估計可能是急速成長。

因應AIDC成長，台電已針對資料中心設置研擬一套新的管理規則。王耀庭指出，重點是必須「匹配」，未來會限制AI資料中心須設置在距離電廠一定距離內。另外電價上，學者建議要對資料中心訂出較貴的「特別費率」，王耀庭認同，指出電價的檢討，也會是未來一個考量的面向。

經濟部能源署電力發展組副組長游翔瑋也支持從嚴管理，對這些特定用電大戶，會要求其設置自備電源等措施，並進行法規檢討修正。