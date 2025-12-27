AI算力經濟戰 台系供應鏈已就戰備位置

2025年被視為AI應用的「變現元年」，算力已正式取代石油，成為驅動全球經濟的新引擎。2025年的台灣創新技術博覽會，以「AI跨域創新，智慧驅動未來」為主軸。（本報資料照片）

2025年被視為AI應用的「變現元年」，隨著生成式AI從雲端資料中心走向邊緣裝置（Edge AI），算力已正式取代石油，成為驅動全球經濟的新引擎，這波浪潮不只推升輝達等晶片巨頭的市值，更讓掌握伺服器製造能力的台系代工大廠，包括廣達、鴻海、緯創等，迎來價值鏈的重塑與升級。

經濟部官員私下透露，台灣過去是「硬體製造大國」，但在這波AI浪潮中，已經轉型成「算力軍火庫」。代工業者指出，隨著GB200等高階AI伺服器陸續出貨，台廠的角色已從單純的組裝（OEM），升級為提供整機櫃解決方案（Rack Scale）甚至參與散熱、機殼設計的關鍵夥伴（ODM Direct）。

法人分析，AI的下一戰場將是AI PC與AI手機。隨著微軟與Google在軟體端的優化，具備NPU運算能力的終端裝置滲透率將在明年大幅提升，對於以消費性電子代工為主的仁寶、和碩等大廠而言，將是營收重返成長軌道的關鍵。

此外，AI算力需求的暴增也帶動電力與能源管理的商機，未來科技巨頭之間的競爭不只是比誰的晶片快，更是比誰的資料中心更省電、散熱效率更好，台系供應鏈憑藉著高度垂直整合的能力，在這場算力經濟戰中，已經在戰略位置就位。