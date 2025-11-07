AI算力與5G/6G加速 台廠供應鏈強勢回升！

文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:walk-ct

近期AI族群股價雖出現震盪，市場甚至出現「AI是不是泡沫」的疑問，但從產業面來看，AI熱潮仍在持續升溫。今年上半年四大雲端服務商(CSP)資本支出創歷史新高，輝達、微軟、亞馬遜與Google均持續擴建資料中心，AI伺服器、網通設備與電力基礎建設的投資腳步沒有放緩。這意味著，AI並非泡沫，而是短線股價漲多、資金進入整固期，產業基本面仍在穩健成長。

AI伺服器需求仍是主軸。輝達(NVIDIA)的GB200晶片2025年上半年開始放量、GB300也已啟動規劃，進一步推升高功耗AI伺服器對散熱、電力與封裝基板的需求。GB300出貨時間預計會從2025年第3季末開始逐步出貨，並在第4季開始放量。

台灣供應鏈扮演關鍵角色：台積電掌握2奈米製程、欣興、南電、景碩提供高階載板、鴻海、廣達、緯創負責整機整櫃代工、台達電與雙鴻供應電力與散熱系統。這些公司將繼續受惠於雲端巨頭的多年度AI投資。

AI的滲透已從雲端走向通訊與邊緣應用。輝達投資10億美元入股Nokia，布局6G與AI-RAN(智慧無線電存取網路)市場。AI-RAN的概念是讓AI自動優化基地台與雲端之間的網路資源，讓資料傳輸更快、功率效率更高。

根據Nokia預估，AI-RAN可使單基地台容量提升約7倍、功耗效率提升約3.5倍，潛在市場商機高達 2,000億美元。對台灣廠商而言，這將帶動網通設備(智邦、啟碁)、小基站(中磊、合勤)、伺服器(廣達、緯創)與散熱電源模組(台達電、光寶科)的新一波需求。

AI不是泡沫，而是長跑。短期市場只是「喘口氣」，但從雲端到通訊、從算力到網路的升級浪潮才正要開始。對投資人而言，2026年將是AI第二波成長浪潮的起點，台灣供應鏈將再次扮演全球關鍵角色。

台 積 電 2 3 3 0 ( 圖 片 來 源 : C M o n e y )

