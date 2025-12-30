AI算力錢潮炸裂！CSP砸錢不手軟 它主動操作喜迎長多行情

財經中心／余國棟報導

全球主動式ETF規模近年(2018-2024年)成長超過10倍，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α(超額報酬)，主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。（圖／記者余國棟攝影）

在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊，據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)今日掛牌上市，喜迎長多行情。2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，台新投信投資長趙志中表示，唯美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。

此外，算力供不應求將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5,000億水準。趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、FED降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

廣告 廣告

據統計，全球主動式ETF規模近年(2018-2024年)成長超過10倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α(超額報酬)，主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。

台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，魏永祥指出，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)囊括一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／聖誕行情熄火了？美股年終開低收黑 日跌韓漲走勢分歧

台股盤前／美股黑雲壓境！台指夜盤急挫154點 台股才創新高恐回測

外資／台股漲254點創新高 外資狂買92億卻大砍這5檔！

台股高檔怎麼投！含息、不含息有差嗎 長投它被算出來了

