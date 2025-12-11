AI算力高達120 TOPS！16吋OLED大螢幕+Intel Ultra 9處理器 「Acer Swift Go 16 AI」讓工作、創作都開外掛
想換一台真正能幫你「分擔工作」，而不是只會轉圈圈的筆電嗎？隨著 Copilot+ PC 持續進化，Acer 推出全新「Swift Go 16 AI」就是給想要「螢幕一次看夠、效能一次拉滿」的你而生的 16 吋輕薄 AI 筆電，搭載最新 Intel Core Ultra 9 處理器，具備高達 120 TOPS 的 AI 總算力，帶來更低功耗及更強省電效率，提供最高 19.5 小時的超長續航力，同時支援 Copilot+ PC 功能更新，內建多項 Acer 獨家 AI 智慧功能，不論是工作、創意、娛樂通通一台搞定！（圖文：費司特）
針對 AI 新世代所打造的「Swift 16 Go AI(SFG16-74-91FX)」Copilot+ PC筆電，搭載 Intel Core Ultra 9 288V 處理器，透過處理器與內建 Intel Arc 顯示晶片，提供高達 120 TOPS 的 AI 總算力以及 48 NPU TOPS 算力，能輕鬆加速生成式 AI 作業及創作過程，在兼顧性能與省電的情況下，提供長達 19.5 小時電池續航力，配備 32GB LPDDR5X 記憶體以及 1TB PCIe Gen4 SSD 儲存空間，滿足行動辦公所需的高效穩定性能。
全新 Swift Go 16 AI 承襲 Swift 一貫的簡約純粹設計，機身以鋁合金材質打造而成，造型典雅專業，上蓋的雷雕式樣靈感為字母「S」的幾何形狀，象徵著速度與敏捷，極具現代感且極簡的精神，外觀是簡潔俐落的黑色，全金屬機身加上銳利線條，日常上班、客戶簡報或出差都很體面。
很多人聽到 16 吋筆電，腦中浮現的還是「厚重」兩個字，Swift Go 16 AI 打破了這個刻板印象，1.5 公斤、厚度僅 16 釐米的輕薄機身，對 16 吋來說相當輕薄，背起來感覺接近一般 14 吋商務機，兼具美感和行動力，是次世代使用者提升生活品味的完美良伴。
針對行動辦公需求，筆電有多項貼心設計，機身通過美國軍規 MIL-STD 810H 測試標準，堅固耐用，帶出門完全不必擔心碰撞或摔落；還有貼心的 180 度軸承設計，讓你可以像平板一樣攤平打開，外出與客戶簡報時方便觀看，也適合與團隊一同觀看討論專案或商務使用。
16吋 OLED 螢幕是 Swift Go 16 AI 最令人期待之處，搭載 WQXGA（2048x1280）16 吋 2K OLED 高畫質螢幕，具備 120Hz 高刷新率，符合 Display HDR True Black 500 認證，視覺效果出色，16:10窄邊框螢幕顯示空間更開闊，且色彩精準涵蓋 DCI-P3 100% 與Adobe 100％色域，色彩精準，提供清晰銳利的影像，同時具備 Eyesafe 2.0 低藍光護眼認證，無論是製作簡報或看串流影片，Swift Go 16 AI 都能栩栩如生地呈現。
Swift Go 16 AI 包含兩個 Thunderbolt 4 Type-C、兩個 USB 3.2 支援關機充電、HDMI 2.1 以及 Micro SD 插槽，連接選項足以因應任何使用情境，同時具備 Wi-Fi 7 快速連線與 Bluetooth 5.4 功能，讓筆電隨時隨地擁有穩定連線。
針對影音、視訊需求 Swift Go 16 AI 還有個很貼心的功能，內建獨家影音、視訊兩用觸控板，採用康寧大猩猩玻璃結合浮光快捷鍵技術，用手指輕刷 Swift 浮光鍵，即可顯示影音播放、音量調整、視訊會議以及畫面共享等功能鍵，對每天要多次切換影音、簡報與會議的行動專業族群相當實用。
筆電內建「Acer User Sensing」使用者智慧偵測功能，會偵測你是否正在筆電前，當你離開時，會自動鎖定系統以確保隱私安全，並進入系統休眠狀態以節省電力；當你返回後，筆電會自動喚醒並登入系統，在最短時間內回復到離開前的工作狀態，還會提醒用戶適時休息，並偵測觀看螢幕的距離，確保視力健康。
此外，Swift Go 16 AI 配備 Windows Hello 功能，支援臉部識別登入，不僅具備便捷性且更加安全，以及附防窺撥片的 1080p FHD 攝影鏡頭，可確保線上畫面清晰，在不使用攝影機的情況下，保障你的隱私安全。
採用Copilot+ PC 多元功能的 Swift Go 16 AI，帶來多項全新 AI 智慧解決方案，內建功能強大的「Copilot」AI助手，只要按下專屬「Copilot按鍵」立即啟動 Windows Copilot，讓你輕鬆駕馭強大的AI功能，快速達成工作、創作及娛樂需求。
筆電符合微軟 Copilot+ PC 標準，讓你享受多項 Copilot+ PC 全新 AI 互動體驗，像是透過小畫家的「Cocreator」功能，只需簡單畫出繪圖草稿，即可自動生成精美圖片，也能透過文字描述來進一步強化，使生成的圖片更加精準，讓想像力和創造力不受限！
即時字幕功能（Live Captions），可提供多語言即時輔助字幕與字幕翻譯，無論是Youtube影片、視訊會議、觀看直播等，都能將音訊內容進行即時翻譯，讓跨國視訊會議溝通零障礙。
「Windows 工作室效果（Windows Studio Effects）」提供人像照明、背景模糊、創意濾鏡等功能，同時過濾不必要的環境噪音，滿足希望能在視訊會議中保有最佳狀態的使用者需求。
對於時常視訊會議的商務人士，筆電視訊品質格外重要，Swift Go 16 AI 搭載全新 Acer PurifiedView 2.0，以 NPU 減輕 AI 加速應用程式的負擔，最佳化裝置功耗，於視訊會議或串流時，創造更加流暢的使用體驗，同時支援背景模糊、自動取景和視線校正，讓你能隨時保持最佳狀態，同步支援 Acer PurifiedVoice 2.0 降噪技術，結合 AI 降噪技術與三重麥克風配置，主動隔絕背景噪音，就算在吵雜的情境下也可清晰通話，是線上會議的完美利器。
Swift Go 16 AI 內建獨家的「AcerSense」管理軟體，點擊「AcerSense」快速鍵，即可針對筆電的性能、維護、電池、客製化體驗進行無縫管理，輕鬆完成系統維護及效能監控、掌握筆電的運行狀況。
筆電內建全新「Acer My Key」快捷鍵，可一鍵開啟一系列預設的應用程式，讓你可自訂常用軟體與工作流程，透過單一按鍵迅速啟動多個應用程式，大幅提升工作效率，這項功能特別適合需要快速切換多個工作場景的商務人士，讓日常工作變得更加流暢便利。
筆電擁有極佳的連線能力，具備 Wi-Fi 7 無線技術以及 Bluetooth 5.4，不論是在移動過程中或是在工作時都能保持穩定連線，還內建「DTS：X Ultra 環繞音效」可將任何耳機或喇叭變成高階 360 度環繞音響系統，不論是看影片、玩遊戲或聽音樂都超享受！
在追求效能的同時 Acer 也重視環境永續，Swift Go 16 AI 筆電使用再生材料的永續包裝，獲得 EPEAT Gold 認證，包裝使用再生紙、回收紙板和其他天然纖維等無塑膠材料，通過綠色電子產品金牌等級認證。
如果你正在找一台要能認真工作、又能爽快追劇的 16 吋筆電，希望把 AI 融入日常工作流程，同時還在意重量、續航與質感，那麼「Acer Swift Go 16 AI」絕對是一台值得優先考慮的 Copilot+ 輕薄 AI 筆電！
