AI算力高達120 TOPS！16吋OLED大螢幕+Intel Ultra 9處理器 「Acer Swift Go 16 AI」讓工作、創作都開外掛

Acer 推出全新「Swift Go 16 AI」搭載最新 Intel Core Ultra 9 處理器，具備高達 120 TOPS 的 AI 總算力，帶來更低功耗及更強省電效率

想換一台真正能幫你「分擔工作」，而不是只會轉圈圈的筆電嗎？隨著 Copilot+ PC 持續進化，Acer 推出全新「Swift Go 16 AI」就是給想要「螢幕一次看夠、效能一次拉滿」的你而生的 16 吋輕薄 AI 筆電，搭載最新 Intel Core Ultra 9 處理器，具備高達 120 TOPS 的 AI 總算力，帶來更低功耗及更強省電效率，提供最高 19.5 小時的超長續航力，同時支援 Copilot+ PC 功能更新，內建多項 Acer 獨家 AI 智慧功能，不論是工作、創意、娛樂通通一台搞定！（圖文：費司特）

廣告 廣告

Swift 16 Go AI Copilot+ PC筆電，搭載 Intel Core Ultra 9 288V 處理器，透過處理器與內建 Intel Arc 顯示晶片，提供高達 120 TOPS 的 AI 總算力以及 48 NPU TOPS 算力

Swift 16 Go AI 配備 32GB LPDDR5X 記憶體以及 1TB PCIe Gen4 SSD 儲存空間，滿足行動辦公所需的高效穩定性能。

針對 AI 新世代所打造的「Swift 16 Go AI(SFG16-74-91FX)」Copilot+ PC筆電，搭載 Intel Core Ultra 9 288V 處理器，透過處理器與內建 Intel Arc 顯示晶片，提供高達 120 TOPS 的 AI 總算力以及 48 NPU TOPS 算力，能輕鬆加速生成式 AI 作業及創作過程，在兼顧性能與省電的情況下，提供長達 19.5 小時電池續航力，配備 32GB LPDDR5X 記憶體以及 1TB PCIe Gen4 SSD 儲存空間，滿足行動辦公所需的高效穩定性能。

全新 Swift Go 16 AI 承襲 Swift 一貫的簡約純粹設計，機身以鋁合金材質打造而成，造型典雅專業，上蓋的雷雕式樣靈感為字母「S」的幾何形狀，象徵著速度與敏捷

Swift Go 16 AI 重1.5 公斤、厚度僅 16 釐米的輕薄機身，背起來感覺接近一般 14 吋商務機，兼具美感和行動力。

全新 Swift Go 16 AI 承襲 Swift 一貫的簡約純粹設計，機身以鋁合金材質打造而成，造型典雅專業，上蓋的雷雕式樣靈感為字母「S」的幾何形狀，象徵著速度與敏捷，極具現代感且極簡的精神，外觀是簡潔俐落的黑色，全金屬機身加上銳利線條，日常上班、客戶簡報或出差都很體面。

Swift Go 16 AI 重1.5 公斤、厚度僅 16 釐米，對 16 吋來說相當輕薄，背起來感覺接近一般 14 吋商務機，兼具美感和行動力。

很多人聽到 16 吋筆電，腦中浮現的還是「厚重」兩個字，Swift Go 16 AI 打破了這個刻板印象，1.5 公斤、厚度僅 16 釐米的輕薄機身，對 16 吋來說相當輕薄，背起來感覺接近一般 14 吋商務機，兼具美感和行動力，是次世代使用者提升生活品味的完美良伴。

機身通過美國軍規 MIL-STD 810H 測試標準，堅固耐用，帶出門完全不必擔心碰撞或摔落

180 度軸承設計，讓你可以像平板一樣攤平打開，外出與客戶簡報時方便觀看，也適合與團隊一同觀看討論專案或商務使用。

針對行動辦公需求，筆電有多項貼心設計，機身通過美國軍規 MIL-STD 810H 測試標準，堅固耐用，帶出門完全不必擔心碰撞或摔落；還有貼心的 180 度軸承設計，讓你可以像平板一樣攤平打開，外出與客戶簡報時方便觀看，也適合與團隊一同觀看討論專案或商務使用。

搭載 WQXGA（2048x1280）16 吋 2K OLED 高畫質螢幕，具備 120Hz 高刷新率，符合 Display HDR True Black 500 認證，視覺效果出色

16:10窄邊框螢幕顯示空間更開闊，且色彩精準涵蓋 DCI-P3 100% 與Adobe 100％色域，色彩精準，提供清晰銳利的影像

16吋 OLED 螢幕是 Swift Go 16 AI 最令人期待之處，搭載 WQXGA（2048x1280）16 吋 2K OLED 高畫質螢幕，具備 120Hz 高刷新率，符合 Display HDR True Black 500 認證，視覺效果出色，16:10窄邊框螢幕顯示空間更開闊，且色彩精準涵蓋 DCI-P3 100% 與Adobe 100％色域，色彩精準，提供清晰銳利的影像，同時具備 Eyesafe 2.0 低藍光護眼認證，無論是製作簡報或看串流影片，Swift Go 16 AI 都能栩栩如生地呈現。

Swift Go 16 AI 包含兩個 Thunderbolt 4 Type-C、兩個 USB 3.2 支援關機充電、HDMI 2.1 以及 Micro SD 插槽

Swift Go 16 AI 包含兩個 Thunderbolt 4 Type-C、兩個 USB 3.2 支援關機充電、HDMI 2.1 以及 Micro SD 插槽，連接選項足以因應任何使用情境，同時具備 Wi-Fi 7 快速連線與 Bluetooth 5.4 功能，讓筆電隨時隨地擁有穩定連線。

同時具備 Wi-Fi 7 快速連線與 Bluetooth 5.4 功能，讓筆電隨時隨地擁有穩定連線

針對影音、視訊需求 Swift Go 16 AI 還有個很貼心的功能，內建獨家影音、視訊兩用觸控板，採用康寧大猩猩玻璃結合浮光快捷鍵技術，用手指輕刷 Swift 浮光鍵，即可顯示影音播放、音量調整、視訊會議以及畫面共享等功能鍵，對每天要多次切換影音、簡報與會議的行動專業族群相當實用。

內建獨家影音、視訊兩用觸控板，採用康寧大猩猩玻璃結合浮光快捷鍵技術，用手指輕刷 Swift 浮光鍵，即可顯示影音播放、音量調整、視訊會議以及畫面共享等功能鍵

筆電內建「Acer User Sensing」使用者智慧偵測功能，會偵測你是否正在筆電前，當你離開時，會自動鎖定系統以確保隱私安全，並進入系統休眠狀態以節省電力；當你返回後，筆電會自動喚醒並登入系統，在最短時間內回復到離開前的工作狀態，還會提醒用戶適時休息，並偵測觀看螢幕的距離，確保視力健康。

內建「Acer User Sensing」使用者智慧偵測功能

此外，Swift Go 16 AI 配備 Windows Hello 功能，支援臉部識別登入，不僅具備便捷性且更加安全，以及附防窺撥片的 1080p FHD 攝影鏡頭，可確保線上畫面清晰，在不使用攝影機的情況下，保障你的隱私安全。

Swift Go 16 AI 配備 Windows Hello 功能，支援臉部識別登入，不僅具備便捷性且更加安全，以及附防窺撥片的 1080p FHD 攝影鏡頭

採用Copilot+ PC 多元功能的 Swift Go 16 AI，帶來多項全新 AI 智慧解決方案，內建功能強大的「Copilot」AI助手，只要按下專屬「Copilot按鍵」立即啟動 Windows Copilot，讓你輕鬆駕馭強大的AI功能，快速達成工作、創作及娛樂需求。

內建功能強大的「Copilot」AI助手，只要按下專屬「Copilot按鍵」立即啟動 Windows Copilot

內建功能強大的「Copilot」AI助手，只要按下專屬「Copilot按鍵」立即啟動 Windows Copilot

筆電符合微軟 Copilot+ PC 標準，讓你享受多項 Copilot+ PC 全新 AI 互動體驗，像是透過小畫家的「Cocreator」功能，只需簡單畫出繪圖草稿，即可自動生成精美圖片，也能透過文字描述來進一步強化，使生成的圖片更加精準，讓想像力和創造力不受限！

小畫家的「Cocreator」功能，只需簡單畫出繪圖草稿，即可自動生成精美圖片

即時字幕功能（Live Captions），可提供多語言即時輔助字幕與字幕翻譯，無論是Youtube影片、視訊會議、觀看直播等，都能將音訊內容進行即時翻譯，讓跨國視訊會議溝通零障礙。

即時字幕功能（Live Captions），可提供多語言即時輔助字幕與字幕翻譯

Windows 工作室效果（Windows Studio Effects）」提供人像照明、背景模糊、創意濾鏡等功能

「Windows 工作室效果（Windows Studio Effects）」提供人像照明、背景模糊、創意濾鏡等功能，同時過濾不必要的環境噪音，滿足希望能在視訊會議中保有最佳狀態的使用者需求。

搭載全新 Acer PurifiedView 2.0，以 NPU 減輕 AI 加速應用程式的負擔，最佳化裝置功耗

對於時常視訊會議的商務人士，筆電視訊品質格外重要，Swift Go 16 AI 搭載全新 Acer PurifiedView 2.0，以 NPU 減輕 AI 加速應用程式的負擔，最佳化裝置功耗，於視訊會議或串流時，創造更加流暢的使用體驗，同時支援背景模糊、自動取景和視線校正，讓你能隨時保持最佳狀態，同步支援 Acer PurifiedVoice 2.0 降噪技術，結合 AI 降噪技術與三重麥克風配置，主動隔絕背景噪音，就算在吵雜的情境下也可清晰通話，是線上會議的完美利器。

內建獨家的「AcerSense」管理軟體，點擊「AcerSense」快速鍵，即可針對筆電的性能、維護、電池、客製化體驗進行無縫管理

內建獨家的「AcerSense」管理軟體，點擊「AcerSense」快速鍵，即可針對筆電的性能、維護、電池、客製化體驗進行無縫管理

Swift Go 16 AI 內建獨家的「AcerSense」管理軟體，點擊「AcerSense」快速鍵，即可針對筆電的性能、維護、電池、客製化體驗進行無縫管理，輕鬆完成系統維護及效能監控、掌握筆電的運行狀況。

內建全新「Acer My Key」快捷鍵，可一鍵開啟一系列預設的應用程式

內建全新「Acer My Key」快捷鍵，可一鍵開啟一系列預設的應用程式

筆電內建全新「Acer My Key」快捷鍵，可一鍵開啟一系列預設的應用程式，讓你可自訂常用軟體與工作流程，透過單一按鍵迅速啟動多個應用程式，大幅提升工作效率，這項功能特別適合需要快速切換多個工作場景的商務人士，讓日常工作變得更加流暢便利。

具備 Wi-Fi 7 無線技術以及 Bluetooth 5.4，不論是在移動過程中或是在工作時都能保持穩定連線

筆電擁有極佳的連線能力，具備 Wi-Fi 7 無線技術以及 Bluetooth 5.4，不論是在移動過程中或是在工作時都能保持穩定連線，還內建「DTS：X Ultra 環繞音效」可將任何耳機或喇叭變成高階 360 度環繞音響系統，不論是看影片、玩遊戲或聽音樂都超享受！

wift Go 16 AI 筆電使用再生材料的永續包裝，獲得 EPEAT Gold 認證，包裝使用再生紙、回收紙板和其他天然纖維等無塑膠材料

在追求效能的同時 Acer 也重視環境永續，Swift Go 16 AI 筆電使用再生材料的永續包裝，獲得 EPEAT Gold 認證，包裝使用再生紙、回收紙板和其他天然纖維等無塑膠材料，通過綠色電子產品金牌等級認證。

如果你正在找一台要能認真工作、又能爽快追劇的 16 吋筆電，希望把 AI 融入日常工作流程，同時還在意重量、續航與質感，那麼「Acer Swift Go 16 AI」絕對是一台值得優先考慮的 Copilot+ 輕薄 AI 筆電！