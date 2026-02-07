AI算明牌？年輕人買彩券先問ChatGPT、Gemini 台彩實測揭績效真相

AI可算大樂透威力彩明牌？台彩揭密實測績效。記者陳儷方／攝影

人工智慧（AI）不只陪你談心、規畫出遊行程，也成為彩券陪玩的新工具，隨著ChatGPT、Gemini逐漸走進大家的生活，人們的消費行為也悄悄出現變化，近期在彩券市場就發現，消費者在購買刮刮樂或威力彩、大樂透之前，會先問AI「算明牌」。對此，台彩也親自揭密，ChatGPT跟Gemini，誰更厲害。

台彩總經理謝志宏日前在聯合開Pod節目「白話財經」中分享，不少年輕族群會請ChatGPT、Gemini等AI聊天機器人幫忙挑號碼，甚至比較ChatGPT、Gemini的「命中率」各是多少，將買彩券變成一場小型實驗。結果顯示，雖然偶爾能中獎，但多為小獎，兩種聊天機器人績效沒有顯著差異，證明中獎結果仍屬隨機。

謝志宏說，台彩曾試過，請AI以數學邏輯來推演最有可能中獎的號碼組合，如平均分配、大小數、奇偶數或近期未開出號碼等方式組合威力彩號碼，連續投注後仍未中獎，再次印證彩券機制的隨機性，並非演算法可預測。

也有民眾把AI與命理、星座結合，詢問個人財運或幸運數字，再依此選號，謝志宏說，即使明知無法提高中獎機率，但還是樂於透過這類「儀式感」強化參與感，延長遊戲中的懸疑快樂，讓買彩券不再只是結果導向。

另有消費者買了刮刮樂後，拍照傳給AI，再問會不會中獎？AI能辨識出彩券種類、發行單位與相關資訊，準確描述彩券背景，但在預測結果時，仍會回到「中獎屬隨機事件」的提醒。

年輕人不只把AI帶入玩彩券的一環，也發展出更多互動玩法，以農曆過年才會發行的2000萬超級紅包為例，票面上有8個遊戲區，兩人各買1張就能來場「分區PK賽」，先比誰刮中，再比誰的獎金高，然後誰要請吃飯喝飲料，讓彩券成為玩具、遊戲，而不再只是追求中獎而已。

此外，「三星電選四倍十期」這年輕人最喜歡的玩法，去年農曆年期間在網路上被大量討論，「致富口訣」一夕爆紅，吸引不少民眾湧入彩券行購買，不過，今年過年不能連玩20天了，因為5分鐘開一次獎的BINGO BINGO今年加碼只有5天，縮水至元宵節檔期從2月27日到3月3日，內容也瘦身。

