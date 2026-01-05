「AI系整併」引爆學生反彈 世新大學急喊卡

世新大學有意推動數位多媒體設計系與資訊傳播系整併，合併為AI應用媒體設計系，引發學生不滿。校方急忙喊卡，宣布不推動合併案。（本報資料照）

世新大學原本有意推動數位多媒體設計系與資訊傳播系整併，合併為AI應用媒體設計系，引發學生不滿。世新大學研發處公告，聽取師生意見後，決定不推動兩系整併案，維持既有架構與運作。

近日有網友在網路社群發文表示，世新大學推動多媒體設計與資訊傳播兩系整併，並於1月2日向學生說明，規畫116學年起上路，新系名暫定為「AI應用媒體設計系」，有學生批評，學校為蹭AI熱度所以要合併改名。

對此，世新大學研發處發出公告表示，近期師生關注數位多媒體設計學系與資訊傳播學系整併議題，近日已召開師生說明會，充分挺取各界意見，由於師生對系所名稱、定位及課程規劃等面向提出多元建議，經審慎評估後，決定不推動兩系合併案。

校方強調，面對數位科技與AI發展快速變化，將持續推動師資與課程優化，並與師生保持良好溝通，強化學生學習成效與就業競爭力。

