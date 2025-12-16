AI系統模擬全球化股市僅需2秒！ 貝萊德系統化平台2030年營收倍增

貝萊德投信。資料照



涵蓋主動型、收益解決方案及流動性另類投資策略。貝萊德系統化投資平台迎來 40 週年，如今管理的資產規模已經達到 3,780 億美元，模擬全球股票五年所需的時間，僅需2秒8，今年第三季資金流入達到 300 億美元。自 2019 至 2024 年，系統化策略的全球營收年均複合成長率達到 14%，並計劃在 2030 年將營收提升到 2024 年的兩倍水準。

貝萊德表示，系統化投資常被誤解為「不透明的運算過程」，但實際上，是人類判斷與機器智能的平衡，將看法與市場洞察，結合大規模處理資訊的能力，有效地降低行為偏差。

貝萊德系統化投資平台亮點在於

1. 持續創造差異化成果

經過 40 年的發展，團隊現時每天光是訊號已超過 1,000 個，涵蓋 15,000 檔股票及 3,000 個債券發行機構，並且運用專有的資料庫、先進運算及人工智慧，保持資訊優勢。於多個市場周期中優化模型，並將創新融入為日常紀律。管理資產規模達 3,780 億美元，涵蓋系統化主動型、結果導向及流動

性另類投資策略，支援各地客戶的多元投資目標。

2. 運用數據與科技的專有模型

全球 90% 的數據在過去兩年產出，其中 80% 屬於非結構化資料。因此像自然語言處理（NLP）、機器學習，以及另類資料來源等尖端技術，得以能衡量上千個相關屬性：消費行為、產品發展、公司趨勢、區域特徵、總體經濟指標等。運算技術的突破已將模擬全球股票五年所需的時間，從三小時縮短至不到兩秒8。

3. 系統化投資流程：訊號的產生與運用

貝萊德除系統化地從龐大資料庫集中提取基本面、情緒及總體經濟訊號外，也會分析正面招聘趨勢或不利的通膨壓力對整個標的範圍的影響）。每檔標每日都會根據所有訊號的加權組合進行評分。將訊號會整合成加權「alpha分數」，代表報酬潛力。投資組合會加碼評分為正的標的，減碼評分為負的標的。

4. 逾200 投資專業人士驅動人機智能

貝萊德系統化投資結合全球逾 220 位投資專業人士的看法與判斷，以及機器智能的分析力與清晰度。協同效應有助於降低行為偏差，系統化投資的優勢在於提供穩健、風險可控的超額收益機會，而非追逐巨大但具波動度的報酬。過去三至五年，超過 90% 的策略表現優於基準或同業中位數10。

5. 善用人工智慧發掘收益機會

人工智慧驅動的投資策略，為投資者提供卓越方法，識別公司體質狀況的趨勢與變化，以及其未來支出並增加配息的可能性。結合傳統數據，亦有助於掌握跨產業及跨國的配息動態。人工智慧還能協助投資者追蹤各國配息日期與頻率的差異。因此貝萊德不僅僅是買入並持有高股息的價值型股票，而是利用數據識別未來具高成長潛力的公司，因其更可能創造更高獲利。

