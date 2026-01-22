AI紅利帶旺藍領！ 黃仁勳：水電工能拿6位數美元年薪

輝達執行長黃仁勳21日在瑞士達沃斯經濟論壇（WEF）發表談話，針對各界質疑AI熱潮進入泡沫化、隨時可能破滅，黃仁勳不以為然，他認為，為了開發AI基礎設施，未來還需要再投入數兆美元，更表示美國建設數據中心需要大量藍領勞工，未來水電工也有能拿到6位數美元的年薪。

AI產業近年迅速崛起，彭博社曾指出可能顛覆全球就業市場，面對外界質疑AI泡沫化、取代人力等問題，黃仁勳21日在經濟論壇上提到，運行、訓練AI建設數據中心等都需要水管工、電工、建築工人、鋼鐵工人、網路技術人員、安裝與調整設備的人員等技術工人，這些勞工薪資將達六位數美元（台幣約310萬）。

黃仁勳表示，AI科技需要大量人力，也需要打造史上從未見、最大規模的基礎建設，「我們正見證這個領域蓬勃發展，薪資幾乎翻了一倍，任何人應該都能夠過上優渥的生活，不需要擁有計算機科學博士學位也能做到」。

據了解黃仁勳將在月底訪問中國，為H200晶片出口進行會面，也將打開輝達AI晶片的重要市場，此外，黃仁勳也預計29日抵台，30日出席台灣分公司尾牙，31日再和台灣AI供應鏈夥伴高層舉行「兆元宴」。

責任編輯／張碧珊

