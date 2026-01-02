AI紅利超有感！00770最新擬配4.2元、00830暴力配出9元

[Newtalk新聞] 近年來，以輝達（NVIDIA）為首的科技股，因受惠 AI 商機爆發，股價如火箭般噴漲。近五年來，輝達股價漲幅高達 1,328.02%。

國泰投信表示，隨 AI 技術快速發展，關鍵技術及產業主導權仍高度集中於美國市場，成為全球產業核心成長引擎，在此趨勢下，可透過美股ETF參與 AI 長線成長機會。

以在美國掛牌的半導體巨頭企業為題材的海外股票ETF「國泰費城半導體」（00830），以及布局互動娛樂、雲端運算及大數據等應用領域的ETF「國泰北美科技」（00770），今（2）日都公告最新配息資訊。00770 擬每受益單位配發 4.2 元，00830 更是暴力配出 9 元，兩檔除息交易日為 1/20 日，只要最後買進日 1/19 日買進、持有均可參與除息，預訂 2/12 日發放配息。

這兩檔均為採年配息制的ETF，各以今日收盤價推算，00770 的收盤價 58.1 元、年化殖利率達 7.23%、00830 的收盤價 58.35 元、年化殖利率更達 15.42%。

法人預估，企業端 AI 應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權 AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增 3 成，向 1 兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林指出，近年來，費半指數屢屢創新高，2025 年整年度報酬率達 42.23%，遠超美股其他指數，連帶基金資本利得亦逐步提升，00830 成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通（AVGO）、台積電ADR（TSM）、超微（AMD）、美光（MU）、邁威爾（MRVL）等，涵蓋了 GPU、ASIC 兩大陣營和記憶體大廠，具備產業成長潛力及獲利能力。

國泰北美科技ETF經理人林淑娟表示，00770 聚焦美國 AI、5G、雲端及大數據，成分股涵蓋微軟（MSFT）、蘋果（AAPL）、e谷歌（GOOGL）及輝達等產業領袖，涵蓋美國廣泛科技龍頭，因布局更加多元，同樣受到投資人青睞。

國泰投信ETF研究團隊分析，美國經濟 2025 年起伏震盪，多項利多因素可望持續帶動 2026 年。首先，因美國總統川普推動減稅措施《大而美法案》，帶來多項租稅抵減，企業投資支出可全額列為費用，使得資本支出不再侷限於資料中心與 AI 領域；第二，市場普遍認為關稅不確定性下降，對等關稅對全球供應鏈的影響有限。

第三，聯準會（Fed）展開降息循環，2025 年美國就業市場持續降溫，每月新增就業人數較一年前大幅下滑，失業率也逐步上升，這是聯準會官員在年底最終形成共識、進一步降息的重要原因；且川普即將提名的新任主席，可預期未來 Fed 將主張更低的利率，2026年持續降息的機率仍大；更重要的是，AI 需求及應用將持續爆發，帶旺半導體訂單暢旺，投資人透過佈局 00830、00770，參與半導體整體產業投資關鍵。

