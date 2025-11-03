AI結合高階顯示技術 打造智慧醫療與健康運動創新應用國際研討會盛大登場

【記者張嘉誠／綜合報導】

「AI結合高階顯示於醫療、健康、運動之應用國際研討會」將於2025年11月5日政大公企中心A431會議廳盛大舉行，本研討會為經濟部產業發展署指導，資策會數位轉型研究院主辦，MIC協辦，為經濟部產業發展署「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」的重要產業推動活動，邀集國內外產官學研代表與專家學者，共同探討AI與高階顯示技術在醫療、健康促進及運動分析領域的創新應用與未來發展趨勢。

AI驅動顯示科技轉型 引領智慧醫療新時代

隨著人工智慧、感測與顯示技術的持續進步，AI正加速滲透至臨床醫療、健康照護與運動促能等多元應用場域。顯示技術不再只是資訊呈現的介面，而成為智慧決策、臨床輔助與精準照護的關鍵樞紐，推動全球醫療產業邁向智慧化與系統化的新階段。此次研討會以AI與高階顯示的結合為主軸，展現臺灣在智慧顯示產業轉型中的深厚實力與前瞻視野。

廣告 廣告

面對全球高齡化社會與醫療人力短缺的挑戰，AI結合高階顯示將成為醫療場域創新的核心驅動力。透過AI的數據運算與顯示技術的高解析可視化整合，臨床決策輔助、健康監測與運動表現分析得以實現即時、精準且人性化的服務。從醫療院所到社區、從臨床到居家照護，智慧顯示已成為人機共融與醫療服務革新的重要推手。

跨域專家齊聚 探討智慧顯示應用新契機

本次研討會邀集日本東北大學與名古屋大學的醫學領域專家，分享AI結合顯示科技於臨床診斷與運動健康促進的最新研究成果。臺灣產業界則展現強大的應用整合能力。其中，群創光電分享其在高亮度醫療顯示器與可視化診療螢幕的技術布局，透過AI驅動的影像強化與3D光場顯示技術，協助醫師在複雜手術環境中獲得更清晰的診斷資訊；研華科技則發表智慧醫療邊緣運算平台，強調AI即時分析結合高階顯示輸出於臨床決策支援系統中的應用，並展示在智慧病房中提升照護效率的解決方案；虹映科技以互動式健康促進平台為核心，說明AI驅動的顯示介面如何協助民眾進行運動表現監測、復健訓練與健康指標管理；慧誠智醫則展示結合3D視覺與智慧手術決策的系統應用，協助外科醫師提升手術精準度。

從臨床到生活 打造智慧醫療完整生態鏈

AI與高階顯示技術的結合，正推動醫療照護從「單點創新」邁向「系統整合」，未來的智慧醫療不僅於醫療院所端的應用，更將延伸至居家健康監測與運動表現管理。透過AI影像辨識、即時數據回饋與高解析顯示介面，病患可即時掌握自身健康狀況，而醫護人員也可藉此遠端進行診斷與追蹤，提升照護效率與便利性。

復健促能領域的AI顯示應用也將成為醫療場域發展重點之一。AI結合顯示介面能即時分析動作軌跡、肌群使用與心率變化，並以視覺化圖像提供即時回饋，協助運高齡長者優化復健運動促能訓練。透過資料整合與雲端分析，不僅能強化長者身體機能表現，更有助於促進長期健康。

產學研攜手 打造全球智慧醫療顯示應用新典範

資策會MIC表示，舉辦本次國際研討會的目的，不僅是展示AI與高階顯示在醫療與健康領域的創新應用成果，更希望促進產學界之間的交流與合作，形成跨國技術聯盟與策略夥伴關係。透過國際專家的經驗分享與產業界的實務分享，研討會搭建跨界合作平台，推動臺灣在全球智慧顯示醫療場域應用中持續扮演關鍵角色。

由於臺灣在面板製造、感測技術與AI應用領域具有完整的產業基礎與研發能量，若能持續深化AI與高階顯示的整合，將有機會在智慧醫療、健康促進與運動分析市場中創造全球領先優勢，促進技術落地與國際合作，共同打造具競爭力的智慧醫療、健康、運動創新應用新產業鏈。

展望未來：臺灣邁向智慧醫療顯示應用新里程碑

隨著AI與高階顯示技術的持續結合，智慧醫療與健康運動領域的應用進入全面升級階段。從臨床決策輔助、影像診斷、病患照護，到運動訓練監測與沉浸式互動體驗，高階顯示技術將成為數位轉型的核心關鍵介面。未來，AI將使高階顯示裝置不僅能「看見」，更能「理解」使用者的需求，開啟以人為本、以數據為驅動的新型智慧醫療、健康、運動生態。

此次國際研討會的舉辦，標誌著臺灣在智慧顯示與AI應用的結合上邁出重要一步，未來持續推動跨域整合與國際合作，協助臺灣智慧顯示產業在全球市場中深化應用價值，成為驅動智慧醫療、健康與運動創新發展的重要力量。