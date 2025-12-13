AI編舞、曲樣樣能！ 嘉市NO.600培養皿推「全齡數位學習」

嘉義市推出「6百號培養皿」全齡數位學習計畫，除了巧妙融入嘉義市郵遞區號6百號外，主打讓全年齡層市民，都能透過AI等方式數位學習，而隨著AI推進，不只樂團靠著AI編成原創曲，甚至舞團也靠著AI進行編舞。

舞團站在台上熱舞，但你能想像嗎？這是AI的編舞專班，跨領域突破，激發創新能力。

AI不只是年輕人專利，平均年齡60歲的「全嘉樂起來勇壯管樂團」，透過AI編曲，完成原創曲，嘉義市「6百號培養皿」，是市府深耕多年的「全齡數位學習計畫」。

嘉義市智慧科技處長楊張建南：「嘉義市的郵遞區號就是6百號，(希望)從在地融入科技出發，讓更多的市民朋友，能夠透過這些課程，學習到最新的，不管是AI技術或者是資訊的這些課程。」

嘉義市從民國99年起，配合國發會，推動民眾上網計畫，15年來累積超過6.3萬人次參與，隨著科技演進，現在嘉義市要打造出全齡共學環境，不論是青年族群還是長輩，人人都能在實作中，實現自我成長與創新。

