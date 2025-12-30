AI總是順著你？醫示警：長期聊天恐加劇精神疾病、強化妄想

科技中心／紀玫瑄報導

國外醫學研究指出，AI聊天機器人恐怕會「強化」或是「誘發」精神疾病患者的認知扭曲等妄想症狀。（示意圖／Pixabay）

隨著越來越多AI聊天機器人問世，許多人仰賴與它們進行互動。近期國外醫學研究顯指出，精神疾病患者若長期依賴AI聊天機器人，恐怕會「強化」或是「誘發」認知扭曲等妄想症狀，更揭露有數十起案例的病患，在與OpenAI所開發的ChatGPT及其他AI聊天機器人後，罹患妄想性精神病，甚至因此選擇自殺。專家也一再提醒民眾，對於AI所說的話「應保持懷疑態度」。

■AI成了精神病情加劇的共犯？

《華爾街日報》27日報導指出，在過去9個月中，美國的精神科專家們審查了多名精神疾病患者的病歷。這些病患長時間使用AI聊天機器人進行互動，且與它進行「充滿妄想」的對話。

加州大學舊金山分校（UCSF）精神科醫師Keith Sakata表示，儘管AI不會主動引導用戶進入「妄想」的情況，但 在精神病患告訴AI「這些妄想是他們所認知的現實」後，AI會無條件選擇相信用戶所說的話，並且以此做為回應用戶的標準 ，而AI的回答便成了「病患腦中妄想循環的共犯」。

儘管因AI所引發的精神病尚未被醫界正式定義，但醫師表示，這類型的精神病具有3種特徵，分別是幻覺、思維或溝通混亂、妄想，而妄想被定義為「堅定且不被廣泛接受的某種錯誤信念」。

研究中也提到，近期與AI聊天機器人相關的精神病例，「妄想」是主要症狀，像是病患會告訴AI「他取得重要的科學突破」、「被神所選擇」等虛構故事。

精神科專家越來越認同，使用AI聊天機器人會讓本身具有妄想精神疾病的患者「病情加劇」，而從今年春天以來，已出現數十起潛在案例，顯示在用戶與OpenAI的ChatGPT及其他AI聊天機器人進行長時間的對話後，罹患妄想性精神病，甚至有患者因此選擇結束生命。

精神科專家認為，使用AI聊天機器人會讓本身具有妄想精神疾病的患者「病情加劇」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

■ChatGPT不只是可能會亂講話，而是「說你想聽的話」

針對ChatGPT「加劇精神病患的妄想病情」，OpenAI發言人表示，會持續改進ChatGPT的訓練，以辨別心理或情緒困擾的徵兆，緩和對話且引導人們獲得現實支持，同時也承諾「持續強化ChatGPT在敏感時刻的回應能力，並與心理健康臨床醫師密切合作。」

事實上，Open AI過去也曾發生過類似的事情，GPT-4o模型在今年5月問世時，ChatGPT就被發現「會討好人類」，傾向於回答「用戶喜歡／想要聽的話」，也就是「拍用戶馬屁」，而非精準的提供資訊，而這樣的AI模型會強化用戶的錯誤認知，甚至如同上述所提到的，會使原本就有精神疾病的用戶病情加劇。

Open AI火速承認GPT-4o模型會「討好人類」的缺失，且允諾會積極解決、刪除這項功能，但許多專家仍不斷提醒用戶「應對AI保持懷疑的態度」。

GPT-4o模型5月問世時，ChatGPT被發現「會討好人類」，傾向於回答「用戶喜歡／想要聽的話」，也就是「拍用戶馬屁」。（示意圖／翻攝自pexels）

■AI討好人類不好嗎？專家點出3大風險

AI被視為現代的創新工具，具有高度人腦化的系統及龐大的資料庫，能增加人類在工作上的效率，且對於各類問題提供更人性化的回覆，使得用戶對AI有一定程度的信任與依賴。因此，當AI開始拍馬屁，長期下來會出現以下3種情形。

●喪失客觀性：當AI無法提供準確的訊息，或無法給予平衡的觀點，而是傾向於觀點一致的回應。

●用戶對AI的信任度降低：如果用戶認為AI過於隨和或不夠真誠，可能會對AI失去信任。

●AI會認同且強化錯誤訊息：AI可能會透過認同錯誤的觀點或偏見來強化它們，而非糾正或質疑這些錯誤。

■AI可以100%相信？連Google Gemini執行長都要用戶「不應該盲目相信AI」

AI真的可以100%相信？BBC與歐洲廣播聯盟（EBU）近期曾發布一項研究，顯示AI有高達45%的回答存在重大錯誤，其中Google旗下Gemini的錯誤率更高達76%。市面上4款主流AI助理ChatGPT、微軟Copilot、Google Gemini與Perplexity，他們容易犯得錯誤，包括消息來源不當引用、提供錯誤資訊，或是捏造與事實不符的資料。

諷刺的是，連Google執行長Sundar Pichai在接受BBC專訪時，也表示「不應該盲目相信AI」，認為儘管生成式AI是目前最先進的人工智慧技術，但它們仍容易出現一些錯誤，更呼籲使用者應該學會「讓這些工具做自己擅長的事情」。

根據BBC報導指出，Google旗下Gemini的錯誤率高達76%。

Google執行長的言論引起科技專家的反彈，倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University of London）教授Gina Neff受訪時表示，「我們知道這些AI系統會了取悅使用者而捏造或創造答案」，更指出若AI捏造的答案，與「用戶的身心靈健康、科學問題、新聞資訊」相關，將會有嚴重的影響。同時，也批評Google執行長的言論，認為Google應該對「資料準確度」負起更多責任，而非反過來要求用戶自行查證、將問題推給使用者。

至於人類究竟多信任AI？BBC曾發布了一項關於「人們對新聞AI助理使用情況的看法」的研究，顯示超過三分之一的英國成年人相信AI能產生準確的摘要，而35歲以下的公眾對AI甚至有高度的信任，比例比其他年齡層上升將近一半。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

