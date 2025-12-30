《AI繪動的畫特展》今12/31開展 士林科教館讓名畫動起來

《AI繪動的畫II特展》融合數位科技與藝術，多項創作更運用AI向世界名畫大師致敬，大師梵谷親自為你作畫。（寬宏藝術提供）

年度熱搜《AI繪動的畫特展》掀起觀展熱潮後，全新升級的《AI繪動的畫II特展》以100%全新內容強勢回歸，12月31日起於士林科教館登場。集結20多件首次曝光的高階AI互動作品，讓經典名畫真正「動」起來，打造顛覆想像的藝術現場。

展覽融合AI科技與藝術創作，向多位世界名畫大師致敬，邀請觀眾直接走進畫框之中。畫作不再只是被觀看的對象，而是能感知你的存在、回應你的動作，形成跨越時代的對話式體驗，徹底翻轉傳統美術館只能靜態欣賞的框架。

化身《拾穗》名畫主角，邀請觀眾直接走進畫框之中。（寬宏藝術提供）

從中古世紀斷頭臺的逼真氛圍，到挑戰石中劍時噴火龍衝破畫框的瞬間震撼，現場笑聲與驚呼不斷。梵谷還會親自為觀眾作畫，不少人看著成品驚呼「真的好像」，甚至連服裝細節都被捕捉，展區裡處處藏著令人會心一笑的驚喜。

只需一隻手，就能向拿破崙發起終極對決，他還會用中文互動，讓人直呼沉浸感爆棚。觀眾也能化身馬格利特《戴黑帽的男子》、《戴珍珠耳環的少女》或芙烈達．卡蘿《自畫像》，展場瞬間成為拍照熱點。AI繪動的畫II特展》展期自2025年12月31日至2026年4月6日。

