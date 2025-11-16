「AI繪動的畫Ⅱ特展」 身歷其境走進畫作

記者黃朝琴／臺北報導

「AI繪動的畫Ⅱ特展」12月31日將於臺北士林科教館登場，全新內容、沉浸互動玩法強勢回歸，精選20多件初次亮相的高階AI互動體驗，部分作品用AI向名畫大師致敬，顛覆藝術鑑賞模式，你可以用身體、聲音、表情與名畫互動，名畫在光影與音律中瞬間活起來，各年齡觀眾都能感受到樂趣與震撼。

聲控體感 透過AI「跨時代對話」

主辦單位寬宏藝術表示，該展透過 AI 技術與經典名畫展開「跨時代對話」，觀眾不再只是旁觀者，而是能用動作改變畫面風景、用聲音觸發角色反應及在光影變換中，創造全新畫作，在互動遊戲中接觸藝術與科技，每個角落都是親子合照的夢幻場景，也是孩子最難忘的藝術啟蒙時刻。

觀眾可以穿上角色造型，身歷其境走進米勒的《拾穗》，與農婦們並肩走進金黃色麥田；化身超現實主義派馬格利特《戴黑帽的男子》畫中的神祕紳士；化身卡蘿《自畫像》與《戴荊棘項鍊的自畫像》的經典形象；也可和維梅爾眼裡絢麗多姿的《戴珍珠耳環的少女》對望，觀眾每個動作都在改變畫作傳說。

「AI繪動的畫Ⅱ特展」打造沉浸式藝術樂園，全家都能玩得開心。

觀眾可用動作、聲音與表情，與經典名畫展開「跨時代對話」。