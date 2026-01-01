《AI繪動的畫II特展》再進化 梵谷客製「畫」不是夢

大師梵谷為觀眾作畫。寬宏藝術提供



《AI繪動的畫特展》北高巡迴吸引萬人朝聖，《AI繪動的畫II特展》以全新內容、全面升級的互動體驗在士林科教館登場，現場還有大師梵谷為觀眾作畫，許多人興奮表示：「天啊！好像！連我身上的絲巾都畫出來。」

展覽集結20多件首次亮相的高階AI互動作品，從中古世紀斷頭台的逼真場景、噴火龍衝出畫框的感官震撼，到大師梵谷親自為你作畫，每個展區都充滿驚喜。觀眾只需1隻手就能向拿破崙發起終極對決，打造跨越時空的藝術體驗。

觀眾化身名畫主角《戴珍珠耳環的少女》。寬宏藝術提供

在揭開古老傳說篇章時，中古世紀斷頭台所營造的逼真氛圍讓不少觀眾屏住呼吸；挑戰拔出石中劍時意外激怒龍王，噴火龍衝破畫框而出，讓大小朋友瞬間燃起熱血，現場笑聲此起彼落。展區中更藏著多重驚喜巧思，當觀眾揮灑創意，作品竟會獲得《翻閱畫冊的少女》親自點評，令人又驚又喜。

《AI繪動的畫II特展》透過AI技術，讓經典名畫不再只是遙遠的回憶，顛覆傳統美術館只能靜態觀賞的框架，打造一場與畫作連結、置身畫中的沉浸式體驗，展期至4月6日，購票請洽寬宏售票。

