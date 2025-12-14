AI繼續發光！經理人股票梭哈至9成 示警2006下半年兩大亂源會賠錢

財經中心／師瑞德報導

富達經理人張宇翔展望2026，喊出「擁抱風險」將股票部位拉高至九成！他直言AI仍在賣鏟子階段，泡沫言之過早。看好黃金年賺8%、銅價噴發；示警下半年川普跛腳風險，核能稀土則不建議重押，投資人需步步為營。（AI製圖，模擬情境）

針對2026年的全球資產配置，富達國際全球動能多元基金經理張宇翔（Joseph Zhang）在展望會上展現出審慎樂觀的「擁抱風險」態度。他開宗明義地表示，受惠於強勁的經濟基本面與政策支持，2026年將是充滿機會的「變革之年」，投資人應採取「進」取的策略。張宇翔更透露，目前其管理的基金股票部位已拉高至約90%，接近風險控管的上限，顯示其對短期市場動能具有強烈信心。

破除泡沫迷思：現在還在「賣鏟子」淘金初期

市場普遍擔憂AI是否已出現泡沫化跡象，張宇翔對此給出了定心丸。他分析，若以十年的長週期來看，AI產業目前仍處於「早期階段」。現在的市場榮景主要集中在NVIDIA晶片、台積電先進製程及雲端大廠等「基礎建設」領域，這就好比當年淘金熱中「賣鏟子」的階段，獲利模式最為清晰，且目前產能不僅沒有過剩，反而是嚴重供不應求。他預測，當AI商業模式進入中期，焦點才會轉向下游的「應用端」，屆時能利用AI創造新商業模式的軟體服務商將崛起，而硬體端的需求增速才可能會開始放緩。

值得注意的是，張宇翔特別點出「中國因素」在AI競賽中的重要性。他引用輝達執行長黃仁勳的觀點指出，中國AI技術與美國其實僅有「幾秒鐘的差距」，像是近期DeepSeek等模型的出現，證明了中國在AI生態系中依然扮演不可或缺的角色。因此，他建議在投資佈局上不應單押美國，適度平衡中美兩地的AI曝險是較佳策略，以防範單一市場估值修正的風險。

趁上半年賺一波！新任Fed主席與選舉恐成下半年亂源

關於2026年的市場節奏，張宇翔描繪出一幅「先盛後蹲」的路徑圖。他認為上半年將是投資甜蜜點，受惠於美國新政府的財政刺激與放鬆監管預期，企業獲利將持續推升股市。然而，進入下半年後投資人需轉趨謹慎，必須密切關注兩大風險點：首先是新任聯準會主席上任後的貨幣政策是否出現如殖利率曲線控制等非傳統手段，恐引發市場恐慌；其次是2026年底的美國中期選舉，若川普政府因內政受阻而陷入「跛腳」困境，政策重心可能轉向外交衝突，屆時市場波動將大幅加劇。

25%衛星部位怎麼擺？看好黃金跟著GDP漲、銅價爆發供需失衡

在核心資產之外，張宇翔也分享了對衛星資產的獨到見解，建議配置約25%的部位，其中特別看好黃金與銅。針對黃金，除了波蘭、中國等各國央行持續購金支撐價格外，他提出一套估值模型指出，在後布雷頓森林體系的法幣時代，黃金作為實物資產，其長期年化回報率應貼近「名目GDP成長率」，也就是每年約7%至8%的穩定增長。至於工業金屬銅，作為AI資料中心的「血管」，電網建設對銅的龐大需求將造成未來五年供需嚴重失衡，具備長期上漲潛力。相對而言，他對核能與稀土則持保留態度，認為核能多停留在尚未獲利的概念階段，而稀土市場過於狹窄，不適合作為核心配置。

