AI續威11月外銷訂單再破700億美元 全年挑戰7500億

（中央社記者曾智怡台北23日電）經濟部今天公布11月外銷訂單729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%，連10紅；統計處分析，11月優於預期主因AI伺服器（輝達GB300）訂單爆量，記憶體價量齊揚也發揮助攻效果，全年整體接單金額挑戰7500億美元。

經濟部統計處今天公布11月外銷訂單為729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%，增幅為110年5月以來最高；累計今年前11月外銷訂單為6666.5億美元，寫下歷年同期新高，年增24.2%。

廣告 廣告

11月外銷訂單金額是9月首破700億美元大關後，第二度超過700億美元，且實際金額優於預期。統計處處長黃偉傑說明，第4季為新舊產品交替期，原先廠商反應新產品12月才量產，後來接單提前，新伺服器（輝達GB300）訂單爆量，所以才有此表現。

記憶體市況持續升溫，黃偉傑說，上月記憶體（屬於電子產品 ）接單金額排名在後段班，現在躍升第二大，僅次於晶圓代工，價量齊揚。

按貨品別觀察，由於新興科技應用需求不墜，帶動資訊通信及電子產品接單成長，11月接單金額分別是268億美元、282.3億美元，年增率各為69.4%及47.9%；其中，資訊通信產品接單金額創今年9月以來單月新高，年增率則寫下110年3月以來最高。

光學器材因面板及背光模組接單動能走弱翻黑，接單年減2.4%。 黃偉傑解釋，光學器材包括面板群組、光學檢測量測設備，先前正成長是配合供應鏈封測投資，增幅減緩過程中，面板與背光模組本月接單走弱，其減幅壓過光學檢測設備增幅。

傳統貨品部分，受海外同業產能擴張以及市場需求保守影響，塑橡膠製品年減15.8%，連9月負成長；化學品年減12.5%，翻黑；基本金屬年減0.5%，連9月負成長；機械產品因半導體設備訂單增加，年增6.9%，連10月正成長。

對比10月基本金屬衰退近1成，此次近持平，黃偉傑說明，基本金屬歸類產能過剩類別，其中銅箔基板等受惠AI供應鏈，因此抵銷部分減幅。機械部分，目前僅半導體機械設備撐住訂單；工具機方面，部分廠商在東協、印度有拿到長單，可能反映在明年訂單。

統計處預測，12月外銷訂單估720億至740億美元，年增36.1%到39.8%；第4季2143到2163億美元，季增12.4%到13.4%，季年增33.4%到34.6%；全年7387億到7407億美元，年增25.3%到25.6%。

至於全年有無機會達到7500億美元，黃偉傑說，部分伺服器還在新舊交替期，若12月可接單，就能有所挹注，「有機會」但確實是高標。

此外，觀察11月主要訂單來源，美國訂單284.5億美元，年增56.1%%，接單金額、年增率皆創歷年單月新高，以資訊通信產品增加64.3億美元或增117.7%較多。

針對明年展望，黃偉傑表示，AI動能持續，外銷訂單仍會維持正成長，但今年基期較高，「成長幅度不會像現在這麼嚇人」；明年也希望傳統貨品順利轉正，此牽涉供需平衡，若中國反內捲政策發揮效益，就會有所幫助。他補充，儘管中國化學品、基本金屬工業生產指數仍正成長，但化學品指數增幅有慢慢縮小。（編輯：楊凱翔）1141223