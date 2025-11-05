AI續熱電力、防衛與太空 成人氣暴增前3檔！

財經中心／余國棟報導

下半年美股屢創新高，帶動海外股票型ETF交投火熱，鎖定利基產業的主題型ETF，下半年來受益人數成長更是突飛猛進，根據CMoney統計，海外股票型ETF從6/27起算至10/31止，下半年海外股票ETF人數表現最好的是新光美國電力基建(009805)，人數新增20,641人最多，躍居今年海外股票主題ETF人氣王；元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)人數也分別增加17,409人、8,835人，成為第三季以來海外搶手ETF。

10月科技巨頭財報提振，中美元首就關稅、稀土等達成休戰協議，正舒緩市場不安情緒，展望11月，美股步入歷史統計平均月報酬率最高的最旺月，行情有望緩漲繼續墊高，預估當紅投資主題中，除AI科技外，電力等傳產與公用事業受惠於AI帶動來技術紅利，在未來兩三年估值與獲利上修支撐下，非科技的泛AI受惠產業，基本面展望有望維持正向發展，仍值得投資人作中長線布局。

新光美國電力基建(009805)ETF研究團隊表示，生成式AI與雲端服務推升美國資料中心用電，帶動電力公司與獨立發電廠相繼擴產、併購與簽長約，激勵股價隨基本面改善水漲船高，以全美最大核能營運商星座能源(美股代號CEG)為例，今年陸續與多家科技巨頭簽長期採購、收購Calpine、加碼核電與燃氣投資，具基載核電與科技長約利多題材，帶旺年初迄今股價大漲近80%；另一檔電力股維斯達能源(美股VST)，本身橫跨燃氣+核能+儲能三大領域，參與多元燃料與核能擴建商機，最近調升年度獲利展望，並規劃未來600MW核能產能，以對接資料中心負載，今年來股價也同樣成長逾5成。

至於其他美國電力基建大廠，以美國公用事業公司PG&E(美股代碼PCG)來說，公司宣布將在2030年前投入高達730億美元，用於升級輸電系統，以因應數據中心、人工智慧(AI)、電動車以及新工廠帶來的龐大電力需求，PG&E指出，隨著AI與電動車產業快速擴張，電力需求曲線已出現結構性變化，傳統電網承載能力逐漸逼近極限，改善電網韌性，降低野火帶來的潛在風險，將促使電力公司加快在輸電線路與管理系統上的升級。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌則強調，根據美國能源資訊署(EIA)預測，隨著AI運算與雲端伺服器快速擴張，全美電力消耗量預計在今年、明兩年達歷史高峰，預估AI讓美國電網出現核電回歸(核電廠重啟或延役)、燃氣補位(燃氣機組擴容)，加上美國科技公司與AI資料中心建設訂單明確，與科技公司合作簽訂長約電力供應，將推升美國主要電力公司加速擴建輸配電網，營運獲利前景持續看好，使得美國電力投資正進入新一輪成長週期，是美股明、後兩年最具政策開放、產業轉型與技術升級等多重利多匯聚的泛AI潛力產業，適合作中長期投資布局相關ETF，追求穩健成長潛利。

