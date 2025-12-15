AI續發威 經長：明年經濟成長預估值3.54%有往上空間

（中央社記者曾筠庭台北15日電）主計總處預估明年台灣經濟成長率為3.54%，經濟部長龔明鑫認為，AI作為驅動產業與經濟成長的關鍵動能並未改變，明年仍將是全球供應鏈的核心，此外，受到美國關稅影響的產業衝擊也已減緩，他認為明年經濟成長率有往上空間。

龔明鑫今天出席2026台灣經濟論壇，被問及台灣明年景氣看法，他表示，主計總處已預估今年經濟成長率為7.37%、明年為3.54%，外界對此有不同解讀，有人認為成長空間可能高於預期，但也有人認為今年基期偏高，會讓明年經濟成長率面臨較多挑戰，這些都是合理的個別觀察。

不過龔明鑫認為，台灣產業受到美國關稅衝擊影響已減緩，以機械業為例，根據機械公會近日公布資料，今年11月機械出口年增21.1%，已連續10個月呈現正成長，顯示相關產業動能明顯回溫，也反映整體產業對外在環境變化的調適能力持續提升。

龔明鑫致詞時提到，AI作為驅動產業與經濟成長的關鍵動能並未改變，明年仍將是全球供應鏈的核心，這也是他認為明年經濟成長率仍具向上空間的重要原因之一。

龔明鑫說，日前他赴工商團體演講時，有理事長提出明年經濟成長率3.54%「只是地板」，他對此看法表示認同，認為台灣明年的經濟成長表現有望優於目前預估。

龔明鑫表示，自2018年起，全球供應鏈結構開始出現明顯轉變，各國不再僅關注產線移轉，而是進一步強調供應鏈韌性與核心掌握。尤其在疫情後，各國體認到，供應鏈競爭的關鍵已從單一集中轉為誰能掌握核心技術與關鍵節點。

龔明鑫指出，台灣將在既有產業優勢基礎上，適度複製並延伸關鍵能量，深化與國際夥伴的連結，相關布局並非削弱自身，而是提升整體影響力，目前已陸續在日本、歐洲及美國推動合作。他強調，這正是「立足台灣、布局全球」的具體實踐，台灣不僅為自身發展，也將持續為全球供應鏈提供關鍵支撐，朝向共好、共榮的發展方向前進。（編輯：潘羿菁）1141215