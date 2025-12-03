AI續領衝 台股明年挑戰3萬3

今年金融市場面臨關稅亂流，以台積電為首的AI概念股漲勢持續墊高台股，但非AI類傳產股，則「垂淚回跌」。（本報資料照片）

儘管今年金融市場面臨關稅亂流，以台積電為首的AI概念股漲勢持續墊高台股，但非AI類傳產股，則呈「垂淚回跌」的窘境。永豐金首席經濟學家黃蔭基3日表示，展望明年，AI續扮演領頭羊，不僅獲利持續成長，也是能見度最高產業，繼續引領台灣經濟成長，預估明年經濟成長率3.7％，台股有望挑戰3萬3千點新高點。

昨日台北股市台積電、聯發科股價驚驚漲，收在1450元，分析師表示，受美國關稅政策影響，紡織、工具機、鋼鐵等產業，股價不僅躺平，很多個股是慘不忍睹，以存股族偏愛的中鋼為例，近兩年來股價表現一路從30元跌到現在只剩19.05元，累計跌幅超過3分之1。

黃蔭基指出，台股今年呈現K型經濟，資金集中度持續提高，台積電、台達電與鴻海貢獻大盤漲幅7成，但非AI類股股價，則呈「垂淚回跌」的窘境。

展望明年，黃蔭基直言，「AI軍備賽、台灣好時光」，AI依舊是主導明年市場的主旋律；隨AI資料中心擴建、資本支出提升，上市公司獲利預期成長18％，台積電更可望成長25％，股價續強有望上看1917元，預估大盤全年區間將為2萬5000點至3萬3000點。

不過即使台股有挑戰3萬3千點的機會，黃蔭基表示，明年市場仍存在四大風險，首先是美國期中選舉政策不確定性，第二，全球保護主義恐讓供應鏈投資再度受干擾，第三，AI股價近年漲幅驚人，評價修正將引發劇烈波動，第四是Fed獨立性面臨挑戰，貨幣政策短線出現雜音等。

永豐投顧資深副總經理林秀貞認為，市場都期待台美關稅談判有新的結果出爐，期待有所調降，預估明年產業兩極化情況能略有改善，將為傳統產業帶來利多，有助於支撐整體就業與國內消費。