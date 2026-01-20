AI缺電又缺錢！馬斯克帶頭搞「自備電力」與「表外融資」，《經濟學人》示警：泡沫恐越吹越大

貪婪往往是資本主義創新的最佳催化劑。從淘金熱到次貸風暴，歷史總是一再重演。如今，人工智慧（AI）這場世紀盛宴正面臨兩大攔路虎：能源短缺與資金枯竭。為了讓這場派對繼續，科技巨頭們正使出渾身解數，透過瘋狂的工程與金融創新來突破瓶頸。然而，《經濟學人》警告，這些舉措恐怕正在將 AI 泡沫推向危險邊緣。

瓶頸一：沒電了！科技巨頭「自備發電廠」

AI 運算對電力的需求已經造成「電網擁堵」（gridlock）。德州電網近期收到 2030 年前的電力需求申請量——超過 226 GW——這是 2022 年核准量的 100 倍。1 GW 代表 10 億瓦特，是非常大的功率單位，用於描述國家級電網或大型發電設施（如太陽能發電場）的總容量。

如此龐大的電力需求，連美國總統川普都跳出來喊話，擔憂 AI 將推高電價。1 月 13 日，川普親口保證老百姓不需要為此「買單」，因為微軟這些科技巨頭將承擔這筆費用。

為了解決AI資料中心的「缺電」難題，以馬斯克（Elon Musk）為首的科技領袖開啟了「自備電力」（Bring-Your-Own, BYO）模式，考慮「自建電廠」以確保能源穩定供應。過去，馬斯克等科技巨頭直接將資料中心連接到美國電網，但隨著需求越多，等待時間就越長（現在要等上五年），而馬斯克急於追趕 OpenAI 等競爭對手。因此，他開創了研究公司 SemiAnalysis 所稱的「BYO」替代方案，以「自己的電廠自己蓋」取代對傳統電網的能源依賴。

隨著需求激增，BYO 的創意也飛速發展，許多資料中心都已採用天然氣渦輪機或燃料電池等技術，自行在現場發電。12 月，超音速飛機製造商 Boom 宣布，將向資料中心開發商 Crusoe 提供 29 台具噴射引擎技術的天然氣渦輪機；芬蘭船用引擎大廠 Wärtsilä 也加入戰局，向資料中心銷售引擎。高盛更估計，未來五年美國新增的資料中心容量中多達三分之一（或 25GW）將在電網之外獨自建設。

瓶頸二：沒錢了！「特殊目的公司」融資出閘

資本則是AI熱潮的另一個瓶頸。當前現金流充沛的科技巨頭還能自掏腰包支付 AI 資本支出，但隨著投資佔流比例越來越大，它們不得不尋找新的融資方式。與此同時，銀行對規模較小、信譽較低的資料中心營運商的放貸已達極限，需要設法將這些貸款分割打包，才能從資產負債表中移除。

當現金流跟不上燒錢速度，科技巨頭開始玩起「表外融資」的金融魔術，利用「特殊目的機構」（SPV）的老招式來搬錢，避免財報太難看、也能隱藏投資人身分。例如在 1 月初完成 200 億美元（約新台幣 6,317 億元）融資的 xAI，將進一步透過其長期支持者 Valor Equity Partners 設立的 SPV 租賃 54 億美元（約新台幣 1,705 億元）的輝達晶片。

Meta 則調製了一種由私人資本、公司債券和債務擔保組成的「混合物」，為路易斯安那州一個名為 Hyperion 的巨型資料中心籌集了 300 億美元（約新台幣 9,475 億元）；甲骨文（Oracle）也透過 SPV 籌集了 660 億美元（約新台幣 2 兆元）的表外融資，這一切都是為了支持 OpenAI，而 OpenAI 迄今證明其達成交易的能力遠勝於賺錢的能力。

潛在風險：吹大泡泡，重演金融危機？

《經濟學人》提醒，創新存在風險。在能源市場，「BYO」電力帶來了更高的成本，也讓資料中心面臨設備故障風險。但能源創新的溢出效應也有積極面，它們或許能找到能源供應的新解方。

在信貸方面，銀行業對這些巨額且集中的貸款感到消化不良，這讓壽險資金支持的「私人信貸」市場有機可乘，它們要麼直接向資料中心放款，要麼購買銀行 AI 專案貸款的分割債權。摩根士丹利預估，到 2030 年這類融資規模將達 8000 億美元（約新台幣 25 兆元）。然而，許多參與其中的金融家也是邊做邊學。

能源與金融創新令人擔憂，兩者都把 AI 泡沫吹得更大。信貸市場的溢出效應恐怕更危險：目前僅有極少數公司靠 AI 真正獲利，若未來獲利無法兌現，就有可能發生信貸崩潰，進而動搖金融體系甚至造成更廣泛的經濟風暴。屆時世界需要的將不再是創新，而是「收拾殘局」的智慧。

