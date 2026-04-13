AI缺電推升電網基建！台電釋單加持 2檔線纜股接單旺成存股焦點
AI缺電推升電網基建！台電釋單加持 2檔線纜股接單旺成存股焦點
台灣半導體產業持續擴張，用電需求同步攀升，帶動電線電纜產業發展。受惠電網建設與產業投資升溫，大山、宏泰的營運表現與股利政策備受存股族關注。
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，AI發展必須靠電力，台灣半導體產業快速發展，電力供應是一大挑戰。台電積極推動「強化電網韌性建設計畫」（簡稱「強韌電網計畫」），並因應各項基礎建設與產業擴展需求，釋出大量的69仟伏特（kV）高壓、161仟伏特（kV）或345仟伏特（kV）超高壓電線電纜，及各類附屬器材的招標案。
去（2025）年台電多次釋出規模達百億元的䌫線更新大單，各䌫線公司累積接單量都相當可觀。在眾多業者中，以大山（1615）與宏泰（1612）財報最為亮眼，股利政策與股價水準亦屬合理，後續營運表現值得投資人關注。
大山在手訂單豐沛 有望穩坐䌫線業獲利王
大山是台灣中部地區規模最大的電線電纜公司，近年受惠台電大幅釋單，營運明顯成長，再加上政府積極推動公共建設，以及都更、危老重建案持續進行，建築用線纜需求升溫；同時，AI資料中心建置與高科技產業擴張，推升整體用電量，全台老舊䌫線亟待更新，帶動相關業務量持續增加。
該公司產品涵蓋電力電纜、通訊電纜、電子線及裸銅線。近年在產品認證上陸續取得進展。其第六類網路電䌫（CAT.6，適用於企業與數據中心）取得美國ETL（Electrical Testing Labs）認證；S-5C-FB電視收訊用同軸電纜，亦通過日本JIS（Japanese Industrial Standards）認證，有助於大山推動䌫線業務創新，拓展新種業務。
大山深耕市場，訂單經常維持滿手狀態，截至2025年第3季，稅後純益已達6.57億元，年增17.5%，每股純益（EPS）3.34元，較前一年同期的2.84元成長17.6%，預料全年獲利有望繼續穩坐䌫線業中的「獲利王」。
大山目前資本額為19億6,663萬餘元，營業毛利率23.12%，營業利益率18.59%，稅前淨利率22.19%，每股淨值19.78元，財務良好。
更值得重視的是，大山近年回饋股東的股利相當優渥：2025年配息2元，配股0.5元；2024年配息1.44元，配股1.44元；2023年配息1.5元，配股1元。股價近2年維持在每股50～60元上下，平均殖利率逾4%，投資報酬具一定吸引力。
宏泰產品線齊全 營收與獲利顯著成長
宏泰電線電纜擁有完整產品線，在超高壓電䌫市場上位居關鍵地位，是纜線市場重要供應商之一。憑藉豐富的實績與持續投入的研發創新能力，客戶結構多元，涵蓋政府發電廠、公共工程及高科技民間企業等重要領域。隨著政府積極推動能源轉型、綠能發展及「強靱電網計畫」，相關䌫線訂單持續釋出，為宏泰創造龐大商機，業績表現亮眼。
宏泰資本額為31億6,080萬餘元，截至2025年第3季EPS已達2.18元，比前一年的1.91元成長14.13%，營業毛利率13.37%，營業利益率9.54%，稅前淨利率13.74%，資產報酬率2.5%，股東權益報酬率2.85%，每股淨值達25.06元，財務、業務都相當穩健。
在股東回饋方面，該公司2025年配息2.1元，2024年配息2元，2023年配息1.5元，2022年配息2.8元，衡平股利政策（指兼顧穩定配息與資本擴張需求）再加上合理的股價，近年平均殖利率均超過5%，深獲存股族青睞。
從營運表現觀察，宏泰2025年前3季不論營業收入、營業利益、稅前及稅後損益，乃至EPS都有顯著成長，全年業績可望超越前一年，股利分配亦值得投資人期待。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2026年3月號
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