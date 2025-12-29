AI缺電救星身價暴漲 高盛點名「未來二十年全球鈾供給將長期落入結構性短缺」

高盛在原物料市場以「超級循環（Super Cycle）」論述聞名，觀點通常較為積極。（圖片來源／PxHere）

隨著全球「核能復興」加速，高盛最新報告指出，未來二十年全球鈾供給將長期落入結構性短缺，不僅支撐價格持續走高，鈾甚至有機會像黃金一樣，成為能源轉型時代的大宗商品「新避險核心」。

在這份由高盛大宗商品策略師 Brian Lee 主筆、被外媒轉述為「Nuclear Nuggets」的專題報告中，高盛大幅上修未來核能需求與鈾消耗預估，並將鈾價評價邏輯，從傳統的景氣循環商品，提升到類似黃金的「長多＋避險」資產層級。

高盛：鈾價未來兩年上看每磅91美元

高盛最新模型預估，鈾現貨價在 2026 年底前，有望升至每磅約 91 美元。以目前約 76 美元附近的價位計算，仍有至少約兩成的上行空間。

值得注意的是，高盛並非只看好短線現貨行情，而是同時看多現貨與長約市場。

報告指出，公用事業為確保未來 3 至10年反應爐燃料供給，今年以來積極重啟長期交付合約談判，自今年 8 月以來，長約報價已由每磅80美元一路墊高至 86 美元，呈現「簽約量略縮、價格續漲」的典型供需吃緊格局。

結構性供應短缺成形，累積缺口上看32%

支撐高盛看多鈾價的核心，在於大幅更新全球供需模型後，得出的「長期結構性短缺」。而此次模型更新，關鍵假設包括將反應爐平均壽命由75年延長至80年，以反映各國延役潮，並同時納入更多已宣布的新建機組與重啟計畫。

根據報告，若以 2025 年為起點： 1.2025 至 2035 年，鈾的累積供應缺口約為 13%； 2.展望更長的 2025 至 2045 年區間，累積缺口進一步擴大至 32%； 3.以重量換算，2025–2045 年累積淨赤字由先前估計的 17.03 億磅，上修至 19.14 億磅，等於多出逾 2億磅需求尚無明確供應來源。

另外，高盛也在另一篇核能主題研究中指出，若以噸數計算，鈾產量雖預期在 2030 年前略為增加，但之後將再度下滑，而核電裝置容量與發電量則持續走高，整體供需缺口恐自2030年左右起一路放大至2045年。

在長約市場上，供需緊俏已開始反映於簽約行為。高盛指出，雖然 2024 年以來長約簽約總量低於前兩年，但10 月、11 月的簽約量明顯回升，顯示新一輪補庫存與鎖量周期正在啟動，而價格在量縮下仍持續推升，更凸顯電力公司對長期燃料安全的重視。

高盛分析2原因：鈾為「下一個黃金」

報告中，高盛甚至使用「下一個黃金」來形容鈾。從報告來看，這並非因鈾具備貴金屬屬性，而是因其在能源轉型與電力安全中的戰略地位，開始具備類似黃金的「長期配置」與「風險對沖」功能。

一方面，各國為達成淨零排放，又要壓低電價、支撐 AI 資料中心等高負載用電需求，必須重新評估核電在基載、低碳電力中的角色；另一方面，一旦未來出現缺電或電價飆升風險，核電燃料自然會被視為攸關能源安全的戰略資產。

對公用事業、主權基金乃至長線資金而言，提早以長約鎖定未來 10 至 20 年鈾供給，某種程度是對沖「能源轉型失靈」與「電網不穩」的風險。

不過，高盛也提醒，這份長期多頭假設仍存在變數，包括若未來礦端投資大幅加速、產能超預期開出，或部分國家政策再度轉向反核，需求增幅不如預期，都可能降低缺口與價格壓力。此外，若軍事與公用事業庫存於高價位釋出，亦可能在階段性造成壓回。

(原始連結)





