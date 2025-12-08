AI美人藤咲凪「零日結婚」嫁圈外人 真人版《我推的孩子》單親媽吐愛尪這點

AI美人藤咲凪宣布再婚，真人版《我推的孩子》單親媽透露喜歡尪這一點。圖／翻攝自「藤咲凪」IG

日本偶像團體「最強未來少女」前成員，有「AI美人」之稱的藤咲凪，因2年前突然公開自己是單親二寶媽引發熱議，被網友稱為「真人版《我推的孩子》」。而她昨（7日）無預警宣布再婚嫁給圈外人，震驚所有粉絲。

藤咲凪7日在社群平台PO出一張照片，可見她手拿著捧花，站在白色教堂的鐘下，並貼文表示，雖然這是私事，但還是宣布自己已經再婚，感謝大家一直以來對她及她2個孩子的支持，表示此後會組成4口之家，開啟新的生活，未來會按照自己的步調努力工作，希望能獲得大家的支持。

根據媒體報導，今年26歲的藤咲凪來自北海道，小時候父母離婚，媽媽又在她很小的時候離世，但她一直記得媽媽曾許下「想當藝人」的願望，卻沒想剛加入經紀公司就懷孕，只好暫別演藝圈。

但她沒忘記這份夢想，離婚後重新展開活動，除了成人片和過度裸露的工作以外，什麼工作都願意嘗試。最終，在2019年「miss iD」選美上，被評審評價是「危險美少女」，最後以一張媒體照片炒出話題，有了「AI美人」的名號。然而成名後，她與孩子外出被偷拍，也在網路引來惡意揣測和攻擊留言，藤咲凪決定不再隱瞞，在2023年自爆是單親媽媽震驚眾人，被網友稱作是「真實版《我推的孩子》」。隔年7月，她的住處遭不明人士打破窗戶入侵，與《我推的孩子》故事內容相近，又再掀起一陣熱議。

如今，藤咲凪宣布自己再婚，並在《Sunday Japon》中表示，她與另一半相遇是在3個月前退出「最強未來少女」團體時，突然收到對方的求婚，坦言這段婚姻是跳過交往的「零日結婚」。她也透露，尪年紀比她大一歲，有點像水豚，是一個溫柔體貼，對孩子也很友善的人，而這就是她喜歡他的點。



