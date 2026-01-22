AI美女竟是真人偶像！一張「回眸美照」電暈百萬人朝聖

ALLY外型乾淨亮麗，就像是「AI美女」一樣精緻。（圖／翻攝自ALLY X）





隨著科技日漸發達，網路上隨處可見AI生成照片以假亂真，造成許多長輩難以辨別假消息；近日日本社群瘋傳一張「美到不像真人」的照片，掀起熱議！結果揭曉是日本偶像女團WHITE SCORPION成員ALLY，她因此瞬間爆紅，吸引140萬人次觀看。

ALLY日前在社群X上發布一張演出側拍照，照片中她穿著黑藍配色的哥德風舞台服裝，拿著麥克風在台上賣力唱跳，回眸瞬間被捕捉下來，ALLY露出淺淺的微笑，五官精緻、肌膚白皙成為目光焦點，網友狂讚「她美得像AI！」、「這是真人嗎？」、「她太美了，我還以為是AI。」

ALLY以回眸美照瞬間爆紅。（圖／翻攝自ALLY X）

綜合日媒報導，現年25歲的ALLY來自日本京都府，是日本知名製作人秋元康打造的偶像女團WHITE SCORPION成員之一，團體自2023年正式出道，ALLY是最年長的成員，以穩健台風、反差低音炮嗓音聞名。



