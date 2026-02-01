AI翻唱〈五月十一彼下埔〉爆紅 老外J-Rock釣出沈文程求合作

沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人。（圖／大大娛樂提供）





「雙金歌王」沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人，全台跑透透積極宣導政策。日前台北記者會上，他更親自開車載著交通部長陳世凱進場，一登場便瀟灑開金口，唱起經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，巧妙呼應新制將於5月1日正式上路，也成為整場政策宣導最有記憶點的畫面。

沈文程開車載著交通部長陳世凱進場。（圖／大大娛樂提供）

首度被全台性的官方活動欽點擔任代言人，沈文程直呼感到「無限光榮！」，更笑稱自己是「模範生」，將一馬當先搶頭香去換照，希望用實際行動帶頭示範，鼓勵民眾正確理解並配合新制。

除了高齡換照宣導，沈文程長年投入公益不遺餘力，也已連續四年擔任消防署消防大使，持續為公共安全奔走，日前更獲消防署署長公開表揚，肯定他多年來對消防體系與相關宣導工作的支持與付出，公益形象深植人心。

而〈五月十一彼下埔〉這首經典作品，近年也在網路上以AI形式翻唱掀起話題，讓沈文程本人刮目相看，他笑說沒想到自己的歌曲能被翻玩得如此熱血又有味道，若未來有機會，想找這老外來演唱會同台合唱這首歌，激盪出跨文化、跨世代的音樂火花。



