AI翻玩沈文程神曲！變身熱血J-Rock網讚「搖滾始祖」

「雙金歌王」沈文程日前獲交通部邀請擔任「高齡換照新制」代言人，出席記者會時，他更親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，一登場便瀟灑開嗓演唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開活動序幕，巧妙呼應新制將於5月1日正式上路的時間點。

這次記者會上演唱的〈五月十一彼下埔〉，近期在網路上意外翻紅！YouTube頻道「A4不想上班」運用AI技術重新編曲，將歌曲改造成90年代黃金時期J-Rock風格，以熱血奔放的節奏重新詮釋，宛如運動賽事逆轉勝的背景音樂，替經典台語金曲注入嶄新生命。

翻唱激盪跨世代音樂火花

影片曝光後掀起熱烈討論，不少網友直呼「聽了就想衝去打球」、「根本台灣搖滾始祖」，也有人驚嘆這首歌早在1998年發行，至今仍毫不過時。對於AI翻唱版本，沈文程本人也感到驚喜，笑說沒想到作品能被翻玩得如此熱血有味道，未來若有機會，甚至想邀對方登上演唱會同台合唱，激盪跨文化、跨世代的音樂火花。

此外，他持續舉辦的「國際沈文程日」系列演唱會已邁入第四年，今年主題定名為「小琉球情歌演唱會」，不過他特別澄清，演出地點並非真的在小琉球，而是將於5月9日在台北國際會議中心大會堂、5月16日在台中中興大學惠蓀堂登場，由於特別為當地創作歌曲，才會以此命名，他忍不住笑喊：「大家真的不要跑錯地方！」演唱會購票可洽年代售票網。

