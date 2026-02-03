AI翻車！亂寫文引遊客尋找不存在的「秘境溫泉」 老闆坦言「搞砸了」

AI生成錯誤文章在旅遊網站刊登，引導遊客尋找不存在的溫泉，老闆也坦言「搞砸了」。示意圖／東方IC

人工智慧（AI）日漸成為人們生活不可或缺的工具，但過度的依賴可能會翻車。澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）有一處標榜有「天然溫泉」旅遊勝地，去年下半年起在網路上轉傳，吸引許多遊客前去尋找秘湯，結果發現根本子虛烏有！溫泉的真相是當地熱門旅遊網站外包廠商以AI生成，未經審查直接發布導致的烏龍事件。

綜合媒體報導，澳洲塔斯馬尼亞一個旅遊網站，去年7月刊登一篇「全國7大溫泉體驗」文章，提及當地東北部森林的「韋爾德伯勒溫泉」（Weldborough Hot Springs），標榜此處是「寧靜的避世之所」和「與大自然的真實聯繫」之地，且步行就可以找到天然的溫泉。不少遊客受到這篇文章的吸引前往，到了當地發現根本沒有溫泉，只有冰冷刺骨的河水。

由於這篇文章沒有說明路線，許多遊客來到當地的旅館，都會詢問如何才能到達這個秘境，讓業者感到困擾。一名經營旅館的業者表示，每天都會接到電話，和親自前來詢問溫泉情況的旅客，甚至有24個人組團浩浩蕩蕩特意前來想泡溫泉。業者曾和遊客打賭，如果能找到溫泉，就請他們喝一整晚的啤酒，不過至今沒有人回來請他兌現賭約。

面對這起烏龍事件，經營旅遊網站的老闆坦言，「我們的AI徹底搞砸了」，表示公司將行銷外包給第三方廠商，他們利用AI創造部分內容。老闆進一步解釋，為了能在網路脫穎而出贏得客戶，使用AI是必要的，但內容有時完美，有時錯得離譜，雖然所有文章通常會在發布前審核，但有些問題貼文在他出國期間被錯誤地公開。老闆表示，正在審查所有AI生成內容，並徹底刪除。



