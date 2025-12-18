AI翻轉戰局 醫揚總經理看醫療數位化三階段

▲醫揚科技總經理莊富鈞今分享AI 驅動的智慧醫療數位化轉型，從產業實務出發，解析醫療數位化的演進歷程。（圖／記者朱永強攝影）

[NOWnews今日新聞] 隨著AI發展並滲透到每一個領域，就連醫療產業也正迎來結構性轉型。醫揚科技總經理莊富鈞今（18）日參與台灣數位資產暨開放科技協會（DAOTAT，Digital Assets And Open Technology Association Taiwan）所主辦的「台灣數位資產論壇」，針對企業數位化及價值創造，分享智慧醫療數位轉型的三個階段，指出目前智慧醫療潛在商機與地雷，並強調醫療市場核心驅動力是時間，成敗關鍵在於能否有效率解決問題。

莊富鈞受邀出席「2025 台灣數位資產論壇」，以「AI驅動的智慧醫療數位化轉型」為題發表演講，從產業實務出發，解析醫療數位化的演進歷程，並指出AI如何成為智慧醫療真正落地的關鍵力量。

醫療數位化非一蹴可幾 歷經多次嘗試與修正

莊富鈞表示，醫療數位化發展第一階段自2010年前後開始，美國政府補貼電子病歷，市場因免費而大量導入，但並未考慮臨床實務，導致第一線人員在原有工作上，增加一項要學習的事情，不只沒有效率還增加了很多成本。此階段雖然使醫療設備逐步具備數位傳輸與運算能力，但整體仍算失敗收場。

隨著物聯網與遠距醫療興起，消費性產業投入穿戴式裝置市場屬於第二階段。莊富鈞指出，這些產品用消費性科技邏輯切入醫療場域，但廠商因不了解醫療流程，加上法規環境尚未成熟，解決方案以未能真正融入臨床流程，使多數應用停留在概念驗證階段，無法順利落地。

莊富鈞舉例，這階段不少產品主打「取代」某些事情，但以投資角度來看，聽到「取代」兩字可以直接避開。要讓醫界把行之有年的醫療流程改變，產品不容易順利拓展；2015至2018年間主打「取代」的醫療科技現在都已經式微。

醫療AI發展速度超乎想像 莊富鈞：能順利落地

「真正讓智慧醫療開始發揮效益的是AI的出現！」莊富鈞說，他原以為是另一個物聯網騙局，但醫療AI落地的速度遠超過想像。它沒有顛覆現有醫療流程，而是以輔助與整合方式，把過去累積的醫療大數據轉化為可用的臨床支援工具，包括透過影像判讀、手術輔助等輔助式應用，有效協助醫療人員節省時間、降低負擔，回應醫療現場最迫切的需求，而非增加流程上的負擔，因而能順利落地。

莊富鈞表示，醫療轉型最大催生關鍵仍是疫情，「而現在時間是最寶貴的貨幣，醫療中大家都想把時間賺回來」。「我也曾經被醫師洗臉，沒有你們這些科技公司，我本來就在救人，幹嘛需要你們？」莊富鈞強調，數位醫療的核心就是要把時間拿回來，讓他們（醫療人員）可以救更多人。

隨著AI應用深化，莊富鈞說，現在醫療資料已不再只是資訊，而是具高度價值的「醫療數位資產」，透過完善的資料治理、數位身份與授權機制，醫療數據得以在合規與可信的前提下，用於臨床照護、研究與 AI 訓練，為智慧醫療建立可持續發展的基礎架構，大健康產業的效應不在紙上談兵的虛構幻想。

