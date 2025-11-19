AI翻轉資安？美Z世代領袖來台揭關鍵趨勢

▲年僅22歲的美國資安非營利機構創辦人凱拉‧古魯（Kyla Guru），將於下月9日應NOWNEWS邀請前來台灣，參加AI青年力國際論壇發表演說。（圖／AAE提供）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》舉辦跨世代論壇，今年邁入第六屆，以「AI青年力」為題，聚焦青年、AI 、國際趨勢，探討AI如何翻轉世界。今（19）日NOWNEWS重磅宣布，將邀請美國Z世代網路安全領導者、社會企業家暨教育推動者凱拉‧古魯（ Kyla Guru），前來作為主題演講嘉賓，與台灣各界探討AI與資安議題。

本屆的國際論壇講者凱拉‧古魯，年僅 22歲，是國際矚目的青年資安與科技教育倡議者。她在 14 歲時創立非營利組織 Bits N’ Bytes Cybersecurity Education (BNBCE)，致力於推動弱勢族群與青少年族群的資安教育；同時也是著重女性科技領域參與的 GirlCon Conference 共同創辦人。

廣告 廣告

古魯曾於 Apple Security Operations、美國網路安全與基礎設施安全局（CISA） 等單位任職，經歷橫跨科技產業與政府部門，並受邀至全球各地進行資安與科技倫理演講，包括 RSA Conference、TEDx 舞台等，是新世代中最具代表性的 Gen Z 科技領袖之一。在本次論壇中，Kyla 將分享 AI 技術如何改變資安攻防布局，以及青年在科技浪潮中的使命與影響力。

除了專題演講外，Kyla也將與立法委員葛如鈞、鴻海教育基金會總監葉芃欣、國立清華大學資訊工程學系教授胡敏君、及青年代表呂顥天等，共同探討 AI 技術如何重塑社會運作、未來產業與公共治理，並邀請青年以跨世代視角加入科技政策的討論。

《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音



想關心更多攸關青年的政策和議題，趕快報名2025/12/9《CROSSROAD跨世代-2025AI青年力國際論壇》，美國Z世代網路安全領導者、社會企業家暨教育推動者凱拉‧古魯（ Kyla Guru）、國民AI女友 李婷婷、鴻海教育基金會總監 葉芃欣、清大資工系教授 胡敏君、科技立委 葛如鈞、金鐘主持人 視網膜、鐵人主播 侯以理，與您一起刻畫AI未來教育願景。邀請您前來與重要領袖對話，共創「AI青年力」。



👉手刀報名：https://www.accupass.com/go/2025crossroadforum



⏰活動時間：2025/12/9（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）



📍活動地點：台北漢來大飯店-鉑金B廳（台北市南港區經貿一路168號3樓）



📋免費名額有限、提供參與證明！！​



NOWNEWS今日新聞FB官方粉絲團、Youtube頻道全程直播

更多 NOWnews 今日新聞 報導

跨世代／少子化資源往高齡流動 凸顯《青年基本法》重要性

跨世代／專訪Z世代CEO李婷婷 創AI女友平台吸2萬粉絲

跨世代／單身租房年薪62.6萬者免稅 小資族：加薪比較實在