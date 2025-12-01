AI翻轉食品產線2／資策會與瑞昱半導體助攻 瑞創框架為養雞場開發「聽聲辨病」AI
台中烏日的豆腐乳工廠裡，一台裝著鏡頭與國產晶片的小機器，正默默盯著發酵中的豆腐塊，這是瑞創框架科技為正昇食品訓練的AI影像辨識系統，能精準掌握豆腐發酵的熟成度。借力AI，兩人小團隊疊出AIoT的垂直解決方案，選擇最不科技的傳統食品業當試煉場，從正昇的豆腐乳開始，把老師傅半夜進出發酵室、憑經驗看菌絲毛色與氣味的工法，一格一格拆解成影像與數據。
瑞創框架科技執行長朱濬謙，在中興大學生物產業機電工程學系修讀學士班和研究所，機械與農林漁牧融合的學習歷程，讓他畢業後創立瑞創框架科技時，能從傳統產業痛點和AI技術間的交集，找到著力點。
與正昇食品合作的AI影像辨識系統，是瑞創框架自主開發的潛力產品，朱濬謙將其定位為「發酵製程的數位感官系統」。
朱濬謙表示，傳統食品發酵高度依賴老師傅的經驗、感官判斷和人工巡檢，品質容易受到環境微小變動影響，且難以標準化。透過影像AI，可以捕捉發酵過程中的菌體形態、顏色、氣泡等細微變化，建立一套品質預測模型。
市場上技術相似的商業方案，常見於積體電路和零組件的瑕疵檢測、溫室作物病蟲害識別和整合AI的光學傳感器等，朱濬謙則是選擇切入高度倚賴經驗的傳產領域。
「瑞創框架提供一個能將老師傅的經驗轉化為數據的解決方案。」朱濬謙表示，AI的創新機會在於垂直產業應用，他看準傳統食品是高痛點、高價值，但數據化程度仍低的產業，未來包含豆鼓、味增、酒品，延伸至益生菌、紅麴菌類型保健食品，「只要是與發酵相關，就可以導入進去。」
只不過，要從傳統產業覓得商機，得要先下苦功。老師傅倚賴了大半輩子的經驗，要說服他們相信AI運作的數據法則，已經是第一道關卡；要將過去無法言喻的各種「鋩角（訣竅）」，集結成AI能讀懂的標準作業流程，朱濬謙笑稱過程就像手工藝一樣，要反覆慢慢雕刻成型。
尤其朱濬謙只有一位創業夥伴，資源有限的小團隊從電路設計、機構設計到整合AI演算法一手包辦，「等於從零到有，我們可以依客戶的需求，生一台設備，以及把辨識的功能都做出來。」朱濬謙說。
關鍵的開發晶片，則由資策會執行的「物聯網智造基地」助攻。為正昇開發的系統，便是資策會與瑞昱半導體合作開發的AIoT國產IC，內建鏡頭與感測模組，能快速應用在邊緣AI裝置。
目前，朱濬謙也投入開發「AI雞隻聲紋呼吸道疾病辨識裝置」，同樣瞄準商業禽舍高度倚賴巡防人員監聽異常叫聲、經常錯過疾病最佳投藥時機的痛點。以遠端AI聲紋監控，透過雞隻的叫聲來辨識是否感染呼吸道疾病，更精準防堵禽流感，並降低人員進出禽舍的交叉感染風險。
「也許在整套技術發展完成以後，我們有機會打入大廠，或者是發展出自己的產業鏈。」借力AI高效開發的優勢，瑞創框架剛剛起步，朱濬謙攤開藍圖表示，初期會以專案合作累積各類發酵的黃金數據集，打磨模型的精度和環境適應性；未來希望發展訂閱服務並建立起平台生態系，讓供應商或食品安全檢測機構可以接入，共同為食品廠提供一站式的數位化服務。
