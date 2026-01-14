AI耗電恐加重民生負擔 微軟：自付資料中心電費

（中央社舊金山13日綜合外電報導）科技巨擘微軟（Microsoft）今天承諾，將全額負擔自身在美多個資料中心的電力成本，以避免當地居民因人工智慧（AI）用電需求激增而面臨電費大幅上漲的壓力。

綜合法新社和路透社報導，為保持美國在AI領域的競爭力，全美政界無不積極擴建資料中心、新增電力設施。然而，地方社區則擔憂，這些高度耗能的設施將導致民生電費上漲，並占用當地土地、水資源及其他自然資源。

微軟表示，公司將支付足以涵蓋自身用電成本的電力費率，並在有需要時與地方公用事業公司合作，擴增資料中心所需的電力供應。

廣告 廣告

此外，針對用水疑慮，微軟承諾其「補水量」將超過資料中心的「耗水量」，並將開始公布各區域資料中心的用水資訊與補水進度。

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）發布聲明指出：「特別是在科技公司本身獲利豐厚的情況下，業界若要求公眾共同承擔因AI而增加的電費，既不公平，在政治上也不切實際。」

針對本次新措施的財務細節，微軟未做出回應。

總統川普（Donald Trump）昨天晚間率先在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）宣布此一消息。他表示聯邦政府一直與科技業者合作，確保他們「自行負擔」因用電產生的相關費用。

川普寫道：「我絕不希望美國民眾因為資料中心而必須支付更高的電費。」

隨著美國11月期中選舉日益逼近，在科技業者加速擴建大型資料中心的背景下，電費上漲已成為敏感議題。

根據國際能源總署（IEA）預估，目前美國資料中心用電已占全美6至8%，2035年預計還將進一步翻3倍以上。

為因應需求，公用事業公司有時需興建新的發電廠、升級輸電線路或擴充電網容量，這些基礎建設投資通常會轉嫁到所有用戶身上，導致電價調漲。（編譯：蔡佳敏）1150114