AI耗電潮來襲！大麥克指數點破台灣電力真實成本 T型人才成大缺口

【記者呂承哲／台北報導】AI推升用電飆升，政府研議要求5MW以上資料中心達特定PUE標準以確保供電穩定。在淨零與AI雙重壓力下，節電、儲能與電網韌性需求攀升，電力人才缺口更形迫切。台灣電力與能源工程協會19日舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎」頒獎典禮，表揚產學優秀人才，總統府、台電與多家能源企業均到場見證。

協會理事長劉文雄指出，台灣正面臨世代最大的電力挑戰，穩定供電不是單一電力機構能獨撐，而是政府政策、產業技術升級、學界培育與全民意識共同支撐的工程。他表示，能源轉型牽動經濟、ICT、資安與管理，未來電力產業需要更多具跨域視野的「T型人才」，而協會推動的獎項與獎學金正是填補人才缺口的重要平台。劉文雄提到，該獎項多年來已培育與表揚超過400名學生及多家企業工程師，部分得主更因表現突出獲企業跨界延攬，顯示台灣電力領域的需求正快速擴大。

台電董事長曾文生表示，全球淨零行動推動能源使用電氣化，而AI用電量則像「突然跳出的巨大高峰」，兩股力量疊加，使電網承受前所未有的壓力。他指出，極端氣候讓設備負荷提高，台電已全面推動電網強韌計畫、加速老舊設備更新、電線地下化與共同管溝建設，以提升抗風險能力。

曾文生也指出，全球電力設備供應吃緊，變壓器交期已從過去12～18個月拉長至約24個月，部分國家甚至超過60個月，使提前布局更形重要。

談及電力市場化改革，他強調，《電業法》修法後將成立獨立電能交易所，台灣的綠電交易只是開端，未來將逐步建立完整市場。他說明，市場價格訊號是讓社會理解電力價值的關鍵，若沒有價格反映稀缺性，再多的政策與建設都難以讓市場有效運作。

曾文生並以《經濟學人》提到的大麥克指數作比喻，指出台灣多項民生電價多年未調整，與國際相比偏低，就像不同國家的大麥克價格能反映購買力差異，電價也同樣反映一個國家的能源成本與資源壓力。他強調，台灣需要面對電價長期偏低的現實，才能讓資源分配更有效率，也使民眾與產業真正理解電力的稀缺性與價值。

他補充，需求端角色也正在轉變，中鋼與台積電等企業已從「用電端」貢獻電力彈性，協助穩定電網，並可透過市場機制獲得合理回報，象徵台灣正走向更成熟的電力市場體系。

人才方面，台電持續推動公開考選、產學合作及實習制度，今年「傑出工程師獎」由台電電力調度處組長徐唯耀獲獎，象徵調度專業在能源轉型中的關鍵地位。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄。呂承哲攝

美國柏克萊大學榮譽教授吳復立致詞指出，自己四十多年前因返台參加研討會而結識劉書勝先生，多年來深受其專業精神與人格魅力感佩。他表示，劉書勝所屬年代資源匱乏，但憑勤奮與創造力奠定台灣電力工程根基，讓今日台灣能在工業、生醫與生活水準上位居前段。

他勉勵年輕工程師，氣候變遷與AI正改變能源與產業結構，希望新世代能延續前輩精神，以專業面對全球挑戰。

台電董事長曾文生。呂承哲攝

台灣電力與能源工程協會成立「劉書勝紀念獎」，分為三類獎項：

優秀青年工程師獎（35歲以下），得主：台達電子資深系統設計工程師林珈敬。

傑出工程師獎（35～50歲），得主：華城電機經理林佳慶、台電電力調度處組長徐唯耀。

年度特別獎，得主：中鋼研究員林哲民、台積電經理蔡秉璋。

獎項旨在肯定中生代與青年工程師於電力產業的卓越貢獻。

該獎學金由工研院、太平洋電線電纜、台汽電、台達電、台綜院、亞力電機、海龍離岸風電等企業共同組成，目標深耕台灣電網與電力人才。

頒發獎項包括：優秀專題提案獎、傑出專題成果獎、優秀學生獎學金，本屆共有 20 組學生獲獎，在學術與實務成果上均展現強大潛力。

典禮同步舉辦「電力未來之星座談會」，由國立中山大學電機系盧展南教授主持，邀請得獎學生與在職工程師分享職涯經驗與產業趨勢，從儲能、電網升級、電力 IT 化到電力新商機，提供新生代務實且前瞻的職涯指引。

美國柏克萊大學榮譽教授吳復立。呂承哲攝

台灣電力與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，現場電力界的專家們，共同與學生及得獎者大合影。主辦單位提供

