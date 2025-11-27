AI耗電潮 AI能源概念ETF買氣熱

【記者柯安聰台北報導】AI夯、帶動AI能源投資熱潮再起，根據高盛研究指出，「電力=鈔能力」新時代正式來臨。包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級與算力基礎設施，全都成為未來產值突破上兆美元級別的新投資賽道，法人表示，AI耗電，掀起AI能源熱，其中，電力產業鏈含金量高，成為2026年海外熱門產業押寶新亮點，建議投資人趁美國川普能源政策扶植下，鎖定AI能源相關ETF作中長線布局，可以優先卡位「AI能源紅利」搶先機。



根據集中保算結算所截至11/21統計，AI熱潮推升資本支出，直接激勵海外電力能源相關ETF買氣大增，包括新光美國電力基建(009805)、富邦ESG綠色電力(00920)、FT潔淨能源(00899)3檔，第4季以來受益人數成長逾雙位數表現，尤其是訴求美國電力基建產業的新光009805，成分股中，主要布局產業全部涵蓋高盛所提的AI能源新賽道(燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級與算力基礎設施)，第4季以來人數成長幅度更高達65.35%，表示市場追捧電力能源相關商品買氣爆棚。



新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，AI是這輪美股多頭行情的核心引擎，推動AI基建浪潮，帶領企業資本支出大增與獲利大幅擴張，但龐大的能源需求，與電力供應問題也随之浮現，首當其衝的是美國老舊電網，早已不堪負荷，以及接踵到來的電力荒，催生2026年起上兆美元級別的投資賽道興起，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級、與算力等基礎設施等，帶動美國電力基建相關投資板塊當紅。









值得注意的是，最近全球瘋玩Gemini 3，帶動Google奪回AI話語權，由於Google近年來大舉進軍雲端運算，更自行投入ASIC晶片開發，明年更將跨入新世代TPU，直接與輝達GPU架構正面競爭，預估未來AI基建潮與AI應用潮同步交織，產生共伴效應後，由AI導致的全球電力爭奪戰，恐怕不只影響在美國，更攸關未來全球各國數位競賽由誰勝出。



劉恆誌預估，美國AI耗電潮將率先改寫能源產業版圖，帶動美數據中心自建電廠增加，今年美國科技巨頭中，包括Meta、微軟、蘋果等業者，也都有意進入電力市場，尤其是Facebook母公司的Meta，更希望聯邦政府批准，未來能進入電力交易業，等於除自建電廠、購買電力並簽訂長期電力合約外，科技巨頭的能源賽道也將進入批發電力市場上，轉售部分電力來降低風險。



新光美國電力基建ETF投資團隊預估，未來美國電力產業，由缺電轉向發電的連鎖效應不容小覷，未來大規模新建燃氣電廠勢必推升天然氣需求，長期恐拉抬美國天然氣價格，反映全國民生電價激增，加上大量場內機組若與主電網連結有限，將加劇燃氣渦輪機與相關設備供不應求，直接催生電力電網等產業鏈商機極為龐大。



投資建議上，新光009805經理人劉恆誌強調，全球AI超級週期帶領下，AI帶動的用電需求，已激勵全球電力設備產業連續3年跑贏美股大盤，整體產業類股表現，仍處於牛市「早期至中期」階段，預估電力設備的超級週期才剛開始，尤其是目前美國電網逾1/3設備服役超過30年，但真正汰舊換新，只占總需求約25%不到，顯示目前美國電網升級潮仍未全面啟動，一旦更替需求加速釋放，未來美國電力基建相關供應鏈產業長期緊繃恐成常態，鎖定具AI能源概念的美國電力基建ETF，未來數年成長後勢仍大有可為，值得投資人中長期參與，掌握潛在上行動能。（自立電子報2025/11/27）