AI聊天聊上癮？ 諮商心理師揭2大依賴警訊

諮商心理師公會全聯會調查發現，部分學生嘗試透過AI工具調節情緒。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕AI工具迅速普及，不少民眾開始將AI當作聊天對象，但台灣諮商心理學會副理事長王郁茗提醒，AI雖能立即給予正面、不具有批判性的回覆，但終究不同於人與人之間的互動，給予的刺激相對單調、有所欠缺，民眾千萬注意自己是否有使用時間過長、與現實脫節等依賴警訊。

諮商心理師公會全聯會今日公布2025年大專學生壓力調查結果，發現僅20%的大學生實際透過衛福部心理健康支持方案獲得心理健康支持，多數仍偏好先尋求校內資源，也有部分學生嘗試透過AI工具調節情緒。

王郁茗說，許多年輕族群會使用AI工具，與機器人聊天，並從過程中獲得溫暖、理解，但互動過程中需要注意，當事人所面對的困難、想解決的事情，是否透過聊天的過程獲得改變，或得到內在啟發、成長等，如果能從這段互動過程中達到內省的效果，並願意與真實的朋友、有意義他人分享，AI或許是不錯的工具。

但王郁茗指出，近年來大家擔心的是當事人失去自我覺察能力，只是從與AI互動的過程中獲得舒適感，進而逃避真實經驗、真實世界中的各種多元刺激，甚至因此在回到一般人際環境時，出現不適應的情況，對真正的人與人互動產生負面影響。

王郁茗舉例，先前曾有學生將自己與同學不愉快的對話截圖傳給AI，並請AI評論這位朋友「是好朋友還是壞朋友」、「有惡意或是無惡意」等，如果這位學生只是藉此獲得思考方向，願意回頭與真實世界的情況核對、與他人討論，AI可以是帶來正面效益的工具，否則人類反將成為提供資料給AI的工具。

「真實的世界不一定舒服，但這才是真實。」王郁茗強調，新的工具與技術迅速發展，是擋也擋不住的趨勢，應該思考如何讓新技術帶來正面影響，並銜接相關法律、倫理議題，才能妥善運用新技術，也呼籲AI使用者，務必避免使用時間過長，並隨時覺察自身情緒。

北教大心理與諮商學系主任陳柏霖則提醒，AI與諮商不能混為一談，民眾可以將AI當成心情樹洞，在心情不好時聊幾句，但有心理健康需求時，務必尋求專業協助，否則可能有負面議題產生，甚至成為心理健康預防漏洞。

