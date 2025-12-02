AI聯盟擴大！輝達斥資20億美元入股新思科技

▲輝達將斥資20億美元、以每股414.79美元購入新思科技普通股。（圖╱輝達提供）

[NOWnews今日新聞] 輝達近日與電子設計自動化（EDA）大廠新思科技共同宣布，雙方將擴大策略合作，輝達將斥資20億美元（約新台幣628.28億元）、以每股414.79美元購入新思科技普通股，共同探索AI與數位孿生技術在工程設計中的潛力，推動各產業的設計與工程創新。

從半導體產業到航太、汽車、工業等眾多領域，研發團隊皆面臨嚴峻的工程挑戰，包括日益複雜的工作流程、不斷攀升的開發成本及上市時間壓力等。此次擴大合作將整合輝達在AI和加速運算的技術優勢，以及新思科技業界領先的工程解決方案，進而助力研發團隊以更高的精度、更快的速度和更低的成本設計、模擬和驗證智慧產品。

輝達執行長黃仁勳表示，藉由CUDA GPU加速的運算正徹底改變設計領域，實現前所未有的模擬速度與規模，從原子到電晶體、從晶片到完整系統，在電腦內部打造功能齊全的數位孿生。「我們與新思科技的合作將充分運用NVIDIA（輝達）在加速運算與AI的強大能力，重新定義工程和設計，賦能工程師創造出塑造未來的卓越產品。」

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi 則表示，開發新一代智慧系統的複雜性和成本，要求工程解決方案在電子與物理層面達到更深度的整合，並透過AI能力與運算加速。沒有任何兩家公司比新思科技和NVIDIA更能提供AI驅動的整體系統設計解決方案。「我們將攜手重塑工程領域，賦能全球創新者以更高效率實現創新成果。」

黃仁勳也接受美國CNBC採訪表示，這次合作的意義重大。因為，今天宣布的夥伴關係，關乎徹底革新世界上運算最密集的產業之一，也就是設計與工程業。

他強調，「我們正在經歷一場平台轉移，從在CPU上運行的經典通用運算，轉變為在GPU上運行的加速運算這種新的運算方式。」他補充，舊有的運算方式當然會繼續存在，但世界正在轉向這種新的運算方式。

而此次合作關係非獨家性質，輝達與新思科技將持續與更廣泛的半導體及電子設計自動化生態系夥伴攜手合作，為工程與設計的未來創造共同的成長機會。

