AI職缺3年暴增103%！企業瘋搶「這3類人才」 僅1成新鮮人認學校教得夠

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者周佩怡／台北報導

AI人才爭奪戰已在就業市場全面升溫，1111人力銀行今（12）日公布最新調查，2023年至2025年應徵AI相關職缺的人數大增102.9%；今年第一季AI相關工作機會更逼近3萬5千筆，已達2024年全年規模的9成；但僅11％新鮮人認為學笑提供的AI能力足以應付職場需求，產生學問落差問題。

AI應徵人數、職缺增加，進一步觀察企業端需求，根據1111人力銀行調查，目前最急需的AI人才以「AI基礎架構與運維」人才占37.24%居冠，其次為「AI資安倫理與治理」人才33.15%，以及「AI商業與戰略」人才30.89%。同時，有超過4成企業預估未來2至3年AI人才需求將持續增加。

廣告 廣告

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，應屆畢業生已開始透過AI工具提升競爭力，據最新「應屆畢業生就業現況」調查，高達73.2%的受訪新鮮人認為AI工具對求職有實質幫助，最常見用途包括修改自傳占60.5%、撰寫履歷占56.5%、模擬面試占28.9%。

其中65.5%受訪者認為AI最擅長優化文字與內容表達，57.6%認為有助履歷與自傳撰寫，另有27.5%表示，AI提供的面試參考答案能減輕求職焦慮。曾仲葳分析，AI工具能協助新鮮人快速整理個人優勢、優化履歷內容，縮短求職準備時間，降低剛踏入職場時的挫折感。

曾仲葳表示，AI工具普及也降低跨領域就業的門檻，55.3%的新鮮人願意接受非本科系工作，但仍有57.4%新鮮人對AI是否取代工作抱持觀望態度，22%甚至感到擔憂。深究原因，僅11%的新鮮人認為學校提供的AI與數位能力訓練足以因應職場需求；59.4%認為只能部分滿足；更有超過3成認為自身能力完全無法應對職場需求。

為補強落差，新鮮人最常透過線上學習平台進修、主動使用AI工具、考取數位技能證照，並有80.1%的新鮮人期待企業提供完整培訓制度，72％期待合理起薪，顯示新鮮人渴望透過企業內訓累積實戰能力。

為解決市場「辨識難、訓用弱」的痛點，資策會近年推出「數位職能護照」，希望將學習歷程轉化為可信的履歷證明。資策會數位教育研究所人力策略發展中心主任劉錦芳指出，目前已發放超過2萬5千張護照，協助過奇美醫院推行「醫療AI職能護照」、攜手地方教育局優化師生的教學與生活應用；該所所長何玲玲則表示，未來將透過護照，協助企業更有效找到具備AI治理與協作能力的人才，

1111人力銀行也宣布，將與資策會合作發布《2027未來人才白皮書》，預計於今年11月公布，進一步盤點AI時代所需關鍵能力與人才趨勢。

更多三立新聞網報導

獨家／北教大偷拍狼竟也跨校害北藝大！3度凌晨潛入女廁 北藝大回應了

台大申請首爆AI作弊！醫牙科考生偷戴智慧眼鏡應試 慘遭當場扣考0分

傳播系沒死！大學申請「招生率增幅」稱霸19學群 世新曝背後「這原因」

大學申請「醫學系」崩盤?缺額創5年新高、中山醫北醫慘空 甄選會曝2主因

