AI股不只看題材 關鍵在估值！2026年EPS合理本益比一次看

圖為鴻海董事長劉揚偉資料照。 圖：取自鴻海集團官網

[Newtalk新聞] 在AI浪潮持續推進、資金聚焦高成長族群的背景下，投資人最關心的問題已不只是「誰有AI題材」，而是「現在股價到底貴不貴？」、「還有沒有空間？」。以下是分析師陳昆仁每周最新整理多檔熱門AI概念股2025〜2026年EPS預估、合理本益比，以及短線多空關鍵價位。

台積電

台積電2025年EPS預估63.6元，2026年上看77.9元至86元，對應本益比約19.5倍，多空關鍵價落在1625～1730元。

鴻海、廣達、緯創

鴻海2026年EPS最高預估20.8元，本益比約11倍，多空關鍵價220～256元；廣達與緯創2026年EPS分別達22.1～25.8元、13.2～16.3元，本益比約11倍與9倍。

股價低檔關鍵價如緯創145元、廣達255元；逼近高檔緯創165元、廣達290元。

聯發科、世芯-KY

聯發科2026年EPS上看82.5元，本益比約17倍，合理價區1350～1600元；世芯-KY更具爆發性，2026年EPS平均達136.5元、最高166.4元，本益比約21.5倍，多空關鍵價高達3250～3860元。

緯穎、台達電

緯穎2026年EPS最高上看361.2元，本益比約11.7倍，關鍵價位3800～4800元；台達電2026年EPS可達33.2～41.8元，本益比約24倍，關鍵價800～1100元。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

