AI股估值過高疑慮衝擊科技股 台股融資大增再測月線

〔記者卓怡君／台北報導〕AI股估值過高的疑慮持續衝擊美國科技股表現，AI精神指標輝達昨日大跌3.65%，AMD暴跌7.27%，台股今日早盤壓力重重，在台積電(2330)領跌下，盤中大跌逾200點，再度回測月線支撐，外資近日續站賣方，但本土資金逆勢搶進，昨日台股融資暴增50.22億元，融資水位達3079.08億元，籌碼相對混亂。

啟發投顧副總容逸燊分析，美股裁員數據加劇，以及川普面臨關稅敗訴危機，加上聯準會官員鷹派發言，表示缺乏通膨數據的話不會輕易降息，使高估值科技類股遭下修，高通財報優於預期並釋出樂觀展望，但股價仍重挫近4%，輝達下跌3.6%，AMD崩跌超過7%，長天期債券利率下滑，科技股中僅特斯拉表現抗跌，馬斯克薪酬案過關後將續留任在特斯拉。

廣告 廣告

容逸燊指出，昨日反彈但量縮僅5000億出頭，本週週線將形成黑K拉回，自台積電法說後外資持續調節台股，投信也在24000點之上轉賣，近期融資大增造成籌碼混亂，11月上半月將進入整理，美元走強，權值股資金也集中在少數股票，短線28000點之上形成壓力。此外，受海力士大幅調升HBM價格影響，帶動記憶體族群指標再創新高，DDR4報價持續上漲，但南亞科(2408)外資已開始縮手，分盤交易的華邦電(2344)反而籌碼安定，若因國際因素拉回，華邦電及群聯(8299)籌碼較為穩定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》聯發科、聯電大翻車 指數收漲182點28000點得而復失

輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈

焦點股》南亞科：DDR4炙手可熱 衝破150元新天價

比輝達更值得重押！外媒喊「台積電」才是真正贏家 理由曝光

