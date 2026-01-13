AI股估值20倍起 技嘉委屈：本益比不到13倍

▲技嘉董座認為公司股價委屈，抱不平。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 技嘉董事長葉培城今（13）日在受訪時談到股價表現，語氣明顯有點「替公司抱不平」。他表示，AI浪潮帶動市場重新評價不少同業，但技嘉目前的本益比卻沒有跟上，和公司在獲利與成長動能上的表現不太相稱。

葉培城說，現在不少投顧對AI個股估值常常是20倍起跳，而技嘉本益比卻連13倍都不到。若單看公司成長幅度，在需求、獲利和後續展望都持續往上走的情況下，股價確實被低估。

葉培城坦言2025年仍有一些不完美之處，但整體成績相較前一年已明顯提升，對2026年則更有信心，形容公司目前是「萬事俱備、只欠東風」。

葉培城認為， 2026營收年增率有望出現「大比例」成長，因過去一年，技嘉包含工業電腦、筆電、電競通路以及伺服器業務等，都有不小的成長與改善。

