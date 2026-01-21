AI股價太高追不上？營建、鋼鐵、金融9檔慢飆股接棒點火

AI距離泡沫尚遠，但高估值下的波動與集中度風險，正考驗投資人的韌性 。本期〈封面故事〉拆解三大防禦板塊虛實：營建股不看表象高息 ；鋼鐵股不賭跌深反彈 ；金融股則在獲利創高與政策點火下，接棒成為資金輪動的穩健核心 。

在高檔震盪中，別只追逐題材，要用「可驗證」的獲利規則保護資產。

避開「假便宜」陷阱 鎖定真抗跌標的

先拆解價值投資的誤區：便宜不等於安全。低本益比可能是盈餘將下修的訊號，高殖利率也可能只是股價崩跌或用老本配息的結果；循環股更常在盈餘高點時呈現最低本益比，單看數字反而容易買在景氣最熱、風險最高處。因此在估值偏貴、風險集中的盤勢裡，安全不能光憑感覺，而應源於嚴謹的流程。本文以「3層濾網」把選股拆成3步，協助投資人避免買到「看似便宜卻價格直落」的標的。

3層濾網 從便宜到真正安全

第1層：企業估值。股價淨值比（Price-to-Book, P/B）、企業價值倍數（EV/EBITDA）與相對歷史區間位置。循環股更要優先看股淨比，因為資產價值往往才是估值地板；若跌破淨值仍無止穩回升跡象，就是警訊。

第2層：自由現金流。自由現金流能不能覆蓋股利、配息來源是本業或業外、以及本身槓桿是否過高（看「負債相對獲利的倍數」，也就是公司大概要用幾年的獲利才能把債務壓下來）。若自由現金流連兩季轉負、或配息改靠資本公積撐場，高殖利率很可能只是幻覺。

第3層：產業位置與護城河。市占與寡占程度、毛利率穩定度（定價權代理）與合約能見度。毛利率連3季明顯下滑或主要客戶流失，代表定價權鬆動，應先減碼再談進攻。

當目標從「追高成長」轉為「降低風險」，更適合的往往不是另一檔高估值成長股，而是現金流路徑清楚、估值有折價空間、且可追蹤驗證的族群：營建、鋼鐵、金融。

營建看工程進度到交屋入帳；鋼鐵屬循環修復，可用價差與庫存抓節奏；金融提供股利體質與盈餘韌性，常在輪動時成為防守與補漲落點。三者重點不是必漲，而是能用規則決定進退。

