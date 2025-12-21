AI股回來了明年續衝！ 陸行之：Google TPU 明年優於市場預期、半導體成長動能不輸今年

矽晶圓。李政龍攝



輝達領軍，美股AI股回神歸隊，有望振奮台股供應鏈！知名半導體分析師陸行之表示，Google TPU預計2026年將達到400萬台，比DIGITIMES預測的333萬台高出20%，整體而言，2026半導體成長動能可能不輸2025年。

DIGITIMES展望2026年十大趨勢中預期，帶動半導體全面成長，重塑晶片產業典範，預估AI驅動多元垂直應用更多想像，帶動全球半導體產值2024~2026連續三年年成長達雙位數。生成式AI的高度普及，引發2025年的半導體收購案大幅增加，驅動傳統產業典範開始轉型，而AI ASIC將是核心關鍵。

陸行之指出，DIGITIMES預測全球半導體市場將因為AI 發展帶動，預計 2026 年成長率將達 18.3%達8800億美元高於 2025 年的17.9%。

陸行之也引述消息來源說明，Google TPU預計2026年將達到400萬台，比DIGITIMES預測的333萬台高出20%，整體而言，2026半導體成長動能可能不輸2025年。

